Ученые создали решение для борьбы с накипью в бытовых приборах

Ученые из ETH Zurich и Университета Калифорнии в Беркли предложили решение проблемы накипи в тепловых электростанций и бытовых приборах: особое отталкивающее накипь покрытие с микроскопическими бороздами, предотвращающими прилипание кристаллов накипи.

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Новое покрытие оказалось эффективнее для теплообменников, чувствительных к образованию накипи, и может сэкономить электроэнергию. Научное исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Проблема накипи широко распространена в бытовых приборах, требует использования откальцивающих средств. В электростанциях в частности, она приводит к снижению эффективности системы и увеличивает расход угля для производства электроэнергии.