Зоопсихолог дала советы по выбору переноски для кошки

У мягких и жестких переносок для кошек есть как плюсы, так и минусы, и выбирать их надо в зависимости от характера животного и цели поездки с ним, рассказала в беседе с KP.RU ветеринарный врач-фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина. По ее словам, мягкие переноски подходят для общественного транспорта и салонов самолетов, а жесткие — для перевозки животных в багажном отсеке самолета, в поезде и на автомобиле.

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Мягкие переноски — это сумки без жестких пластмассовых или металлических элементов, рассказала специалист. Их габариты позволяют при необходимости расположить такую переноску в ногах в салоне самолета. Также они подходят для беспокойных животных, которые мечутся в жестких переносках и могут нанести себе увечья о пластиковые и металлические дверцы.

Лучше, если в мягкой переноске есть одно дыхательное отверстие. Тогда, если у вас особо пугливый питомец или на улице холодно, переноску можно прижать к себе этим отверстием — так животное будет чувствовать себя в безопасности, чуя ваш запах, — пояснила эксперт.

Жесткие переноски — это пластиковые или металлические контейнеры и клетки. Для комфорта питомца можно положить внутрь матрасик, обернутый пеленкой. Если переноска большая, а животное — нет, то можно даже установить лоток. Лучше выбирать модели с металлическими дверцами — они более надежные.

Набирающие популярность рюкзаки для перевозки животных с иллюминатором и без него лучше всего подходят для поездок на близкие расстояния и не могут заменить нормальную переноску, считает зоопсихолог.

При этом важно учитывать темперамент питомца: есть животные, которым нравится ездить куда-то с хозяином, смотреть вокруг по дороге, любопытничать. А некоторых питомцев это ввергает в панику, они начинают орать, метаться и пытаться выбраться наружу, — подчеркнула ветеринар.