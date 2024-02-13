Революционная разработка позволит выращивать растения без света

Речь идет о растениях с отредактированным геномом (CRISPR), которые растут гетеротрофно. Эти растения не нуждаются в фотосинтезе для того, чтобы набирать биомассу — рост происходит за счет извлечения углерода из ацетата (вещества, добавляемого в поливную воду). За основу этой технологии взята разработка доктора Роберта Джинкерсона, специалиста по искусственному фотосинтезу из Калифорнийского университета (UC) в Риверсайде и доктора Фэн Цзяо, химика из Университета Делавэра.

Для начала разработчики опробуют технологию на томатах и салате-латуке, говорится в сообщении. В перспективах также попробуют выращивать без света сладкий картофель и маниоку. Разработчики отмечают, что такая разработка может полностью изменить экономику в основе вертикального земледелия по всему миру, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Сейчас расходы на энергию для освещения теплиц — одна из крупнейших статей расходов для любой сити-фермы, на это уходит до 40% всех затрат на содержание теплицы.Ранее sfera.fm сообщала, что в Салехарде появится собственная сити-ферма по производству зелени и салатов.