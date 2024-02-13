Используйте эти бактерии в садоводстве для лучшего урожая

Растения и микробы эволюционировали вместе на протяжении сотен миллионов лет. В саду все эти невидимые микроорганизмы могут улучшить или испортить вегетационный период ваших посадок. В принципе, мульчирование грядок или опрыскивание растений настоем перепревшей травы или разведенной патокой делается ровно с той же целью — защитить растения от вредителей и обогатить полезную микрофлору. Но с готовыми препаратами это делать проще, быстрее и удобнее. Итак, как правильно поддерживать здоровую экосистему на вашем участке на микроскопическом уровне?

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Биофунгициды на основе сенной палочки

Биофунгициды не уступают по эффективности химическим фунгицидам, более того, у них даже более широкий спектр действия.

«Если химические фунгициды могут уничтожать только болезни, вызываемые патогенными грибами, то биофунгициды отлично справляются и грибками, и с бактериями», — рассказывает опытный садовод Валентина Прошина.

Важно: на сегодня существует два вида препаратов биозащиты, на основе сенной палочки и гриба триходерма. Их нельзя смешивать или употреблять на одной грядке одновременно, так как штамм сенной палочки подавляет споры триходермы (и наоборот).

Триходерма

Известны триходерма вериде (зеленая) и триходерма харцианум. По сути, это один и тот же почвенный грибок, но действуют они по-разному, подавляя рост любой вредной микрофлоры. По весне лучше вносить триходерму харцианум, она активнее перерабатывает оставшуюся с осени органику и выделяет естественные антибиотики, которые успешно борются с плохими бактериями.

Грибок метаризиум

«Еще один полезный почвенный грибок, который помогает избавиться от огромного количества насекомых-вредителей. Он воздействует на личинки насекомых, которые имеют скверную привычку селиться в почве — например, это майский жук и проволочник», — говорит Валентина.

Метаризиум хорош и в борьбе с муравьями и термитами, помогает против саранчи, пядениц, листоверток и других насекомых. Добавляйте метаризиум в непосредственно в посадочную лунку или обмакивайте корни растений в раствор с содержанием этого препарата перед высадкой в грунт.

Пурпуровая пятнистость малины, ризоктониоз картофеля (так называемая черная парша), серая гниль (ботритиоз) на луке, чесноке, землянике и малине — эти заболевания тоже можно успешно вылечить с помощью метазириума.

Боверия

В первую очередь этот грибок известен своей эффективностью в борьбе с почвенными комариками — сциаридами. Они обычно активно размножаются в горшках с комнатными цветами или ящиках с рассадой. Основная особенность боверии — погибшая под его воздействием личинка становится источником заражения для других особей.

Грибок применяют для борьбы с колорадским жуком, обрабатывая картофель в период активного размножения личинок колорадского жука, он эффективен против грибка фузариум оксиспорум, вызывающего фузариозное увядание. Чаще всего страдают от этого страдают огурцы в теплице, томаты, перец, баклажаны, картофель.

Валентина утверждает: «Невозможно найти какой-то один препарат, который будет спасет ваши посадки от всего на свете. Огородникам приходится пробовать разные препараты и изучать, как они воздействуют на бактериальные болезни растений и вредителей».

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