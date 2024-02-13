Названы основные способы обмана при лже-поверке счетчиков

Одной из самых распространенных уловок мошенников является фиктивная поверка водосчетчиков, рассказала в беседе с Lenta.ru коммерческий директор «Росводоканал-Липецк» Анна Полянская. По ее словам, аферисты стремятся убедить хозяина квартиры, что устройство неисправно, и поверку необходимо провести немедленно. При этом в ход идут запугивания, что иначе собственнику жилья придется платить за всех неплательщиков в доме.

© РИА Новости

Когда готовый на все хозяин жилья пускает мошенников к себе в дом, те просто изображают поверку (смотрят счетчики, записывают что-то себе в блокнот), а через несколько минут говорят, что все готово, и выставляют счет за работу. Средняя цена услуг таких проверяльщиков — 1,5-2 тысячи рублей. Естественно, после их визита счетчик так и остается неповеренным, — объяснила специалист.

Она подчеркнула, что в средняя по России стоимость поверки водосчетчика у сертифицированной организации составляет 300-600 рублей. Еще одной схемой мошенников является незаметный срыв пломбы на счетчике, после чего лже-проверяющий начинает угрожать домовладельцу штрафом в размере 15-30 тысяч рублей, а затем предлагает «решить проблему», заплатив ему в карман 2-3 тысячи рублей.

Также эксперт рассказала, что мошенники часто объявляют установленный счетчик неисправным и предлагают заменить его на новый, который у «проверяющего» есть с собой. Цену за прибор объявляют в 4-6 тысяч рублей, а свою работу оценивают в 3-4 тысячи. При этом на самом деле самый дешевый водосчетчик стоит около 900 рублей, а работы по его замене начинаются от 1 тысячи рублей, предупредила Полянская.

Четвертая популярная схема — это предложение забронировать суперновый, более точный и экономичный счетчик по привлекательной цене. По факту мошенники берут у собственника предоплату и просто исчезают, — добавила специалист.

Она пояснила, что на сертифицированный мастер никогда не приходит менять счетчики сам, а только по письменной заявке от клиента.