Микробиолог развеял миф о машинной стирке

Убеждение, что машинная стирка одежды может убить 100% микробов, не более чем миф, предупредил руководитель группы микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнул, что для полного избавления от микроорганизмов температура воды должна быть выше 100 градусов.

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Убить 100% микробов при стирке точно нельзя. Чтобы полностью избавиться от микроорганизмов, температуру нужно поднять выше 100 градусов, а это невозможно в обычных стиральных машинах, — пояснил эксперт.

Даже использование стирального порошка не приведет к полному уничтожению микробов. С поставленной задачей также не справится утюг. Микробиолог отметил, что для уничтожения 100% бактерий на одежде нужно использовать специальные приборы, которые называются автоклавы.

Микробиолог Евгений Плисов подтвердил слова своего коллеги. При этом он отметил, что в обычной жизни 100% стерильность не нужна: как только человек одевается, вещи сразу же наполняются бактериями с кожи.