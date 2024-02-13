Ветеринар рассказала, как правильно приютить животное

Приютить подобранную на улице кошку или собаку можно, показав животное врачу-специалисту, причем желательно в том виде, в котором оно было найдено, рассказала в беседе с «ФедералПресс» ветеринар Дарья Неустроева. По ее словам, это может помочь в диагностике.

Как отметила эксперт, первым делом необходимо самостоятельно осмотреть животное на предмет наличия ран, шишек, гнойных выделений и других повреждений. Если нет возможности сразу отвести питомца в клинику, можно привести его домой, учитывая наличие там других животных. Найденыша лучше держать в помещении без возможности контакта с другими питомцами, спальными местами и кухней. Можно самостоятельно помыть животное специальным шампунем при отсутствии у него ран и повреждений. Также нужно понаблюдать за его поведением, аппетитом, стулом, определить, есть ли вялость, зуд и так далее. Ветеринар посоветовала не прижимать к себе питомца до осмотра и душа, а после контакта с ним обязательно помыть руки и постирать одежду.