Ветеринар рассказала, как правильно приютить животное
Приютить подобранную на улице кошку или собаку можно, показав животное врачу-специалисту, причем желательно в том виде, в котором оно было найдено, рассказала в беседе с «ФедералПресс» ветеринар Дарья Неустроева. По ее словам, это может помочь в диагностике.
Как отметила эксперт, первым делом необходимо самостоятельно осмотреть животное на предмет наличия ран, шишек, гнойных выделений и других повреждений. Если нет возможности сразу отвести питомца в клинику, можно привести его домой, учитывая наличие там других животных. Найденыша лучше держать в помещении без возможности контакта с другими питомцами, спальными местами и кухней. Можно самостоятельно помыть животное специальным шампунем при отсутствии у него ран и повреждений. Также нужно понаблюдать за его поведением, аппетитом, стулом, определить, есть ли вялость, зуд и так далее. Ветеринар посоветовала не прижимать к себе питомца до осмотра и душа, а после контакта с ним обязательно помыть руки и постирать одежду.
На приеме в ветклинике необходимо проверить кожный покров животного на наличие лишая, сделать мазок на ушных клещей, сдать кровь на общий анализ и провести экспресс-тест на инфекции, продолжила ветеринар. Дополнительно врач может назначить биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости и другие процедуры.
Неустроева напомнила, что питомцев необходимо регулярно обрабатывать от внешних и внутренних паразитов, а также ежегодно прививать от вирусных инфекций. Человек может заразиться от уличного животного паразитными инвазиями, лишаем или бешенством.
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