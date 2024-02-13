Время семян: сажаем рассаду в феврале

Приближается новый дачный сезон, а значит самое время сажать рассаду для некоторых будущих культур. Преимущественно это будут позднеспелые и медленно растущие культуры с длительным периодом вегетации. Рассказываем, какую рассаду можно сажать в феврале.

© unsplash

Календарь рассады на февраль

В феврале интенсивно увеличивается длительность светового дня, наступает оптимальное время, чтобы подготовить семена и начать выращивать рассаду. Учитываем, что на скорость роста агрокультур влияют фазы Луны, поэтому заниматься высаживанием семян лучше с учетом лунного календаря рассады на февраль.

Сначала разберемся, как лунные фазы влияют на растения:

На растущую Луну сеют рассаду и высаживают в грунт растения, плоды которых образуются над землей.

Полнолуние является самым неблагоприятным периодом лунного цикла, лучше повременить с любыми работами с семенами, рассадой и молодыми растениями.

На убывающей Луне сажают корнеплоды, так как этот период хорош для формирования и развития корневой системы.

Новолуние — не лучшее время, чтобы сеять и высаживать растения, но отличный период для обрезки деревьев и кустарников, а также время бороться с вредителями.

Фазы Луны в феврале 2024 года:

с 1 по 9 — убывающая Луна;

10 — Новолуние;

с 11 по 23 — фаза растущей Луны;

24 — полная Луна;

с 25 по 29 — убывающая Луна.

Если в лунном календаре рассады на февраль учитывать еще и знаки зодиака, то самыми благоприятными посадочными днями в феврале будут 7, 15 и 20 число, а неблагоприятными — 8 и 9 число.

Особенности посадки в феврале на рассаду с учетом регионов Для Сибири в феврале посевы возможны только при соблюдении условия — семена должны высаживаться в отапливаемую и искусственно освещаемую теплицу.

В средней полосе можно сеять рассаду для теплиц, также хорошее время для некоторых холодостойких сортов, которые в дальнейшем будут высаживаться под пленку.

Для южных регионов в феврале подходит посев рассады, которая будет высаживаться в открытый грунт к концу апреля.

Какие семена идут на рассаду в феврале

Садоводы и огородники большинства регионов России в последний зимний месяц высаживают:

Лук-порей. Вырастить эту культуру — довольно длительная история, так как срок вегетации — 130-180 дней в зависимости от сорта. Если посадить рассаду в феврале, то витаминный овощ с грядки удастся собрать только в августе, поэтому не стоит откладывать посев. Оптимальным возрастом рассады является срок 2-2,5 месяца. В южных регионах высаживают рассаду в грунт, а в холодных регионах нужно выращивать лук-порей в тепличных условиях.

Вырастить эту культуру — довольно длительная история, так как срок вегетации — 130-180 дней в зависимости от сорта. Если посадить рассаду в феврале, то витаминный овощ с грядки удастся собрать только в августе, поэтому не стоит откладывать посев. Оптимальным возрастом рассады является срок 2-2,5 месяца. В южных регионах высаживают рассаду в грунт, а в холодных регионах нужно выращивать лук-порей в тепличных условиях. Сельдерей. Его можно высаживать раньше всех остальных культур, так как у сельдерея длинный период вегетации. Рассаду в грунт пересаживают через 2,5-3 месяца, поэтому сеять нужно уже в январе, в крайнем случае в начале февраля. Но это при условии, что рассада будет высаживаться в грунт в теплых краях или средней полосе. В более холодных регионах высаживать рассаду нужно будет в теплицу.

Его можно высаживать раньше всех остальных культур, так как у сельдерея длинный период вегетации. Рассаду в грунт пересаживают через 2,5-3 месяца, поэтому сеять нужно уже в январе, в крайнем случае в начале февраля. Но это при условии, что рассада будет высаживаться в грунт в теплых краях или средней полосе. В более холодных регионах высаживать рассаду нужно будет в теплицу. Баклажаны. У этой культуры тоже довольно длинный период вегетации, рассада должна расти не менее 60-70 дней до момента высадки в грунт. В южных регионах сеять рассаду баклажанов можно уже с конца января, в средней полосе — с середины февраля, а в северных районах — в первой половине марта. В средней полосе и на юге можно выращивать все сорта, а для северных регионов лучше выбирать ранние.

У этой культуры тоже довольно длинный период вегетации, рассада должна расти не менее 60-70 дней до момента высадки в грунт. В южных регионах сеять рассаду баклажанов можно уже с конца января, в средней полосе — с середины февраля, а в северных районах — в первой половине марта. В средней полосе и на юге можно выращивать все сорта, а для северных регионов лучше выбирать ранние. Сладкий и горький перец. Для посева рассады подходит середина и конец февраля, а уже в мае можно будет пересадить культуру в открытый грунт. Если для выращивания будет выбрана теплица, где растение должно оказаться уже в апреле-начале мая, то посеять рассаду нужно успеть в начале февраля.

Для посева рассады подходит середина и конец февраля, а уже в мае можно будет пересадить культуру в открытый грунт. Если для выращивания будет выбрана теплица, где растение должно оказаться уже в апреле-начале мая, то посеять рассаду нужно успеть в начале февраля. Помидоры. Посев рассады томатов в феврале подходит для среднеспелых и поздних сортов, притом к концу месяца, не раньше. Также важно учитывать и регион. Например, на юге посев семян начинают с середины февраля, в Центрально-Черноземном регионе и средней полосе рассаду сажают с 25 февраля. А вот на Урале, Дальнем Востоке в Сибири с рассадой помидоров среднеспелых и поздних сортов стоит подождать до второй половины марта. Возраст рассады не должен превышать 55-60 дней.

Посев рассады томатов в феврале подходит для среднеспелых и поздних сортов, притом к концу месяца, не раньше. Также важно учитывать и регион. Например, на юге посев семян начинают с середины февраля, в Центрально-Черноземном регионе и средней полосе рассаду сажают с 25 февраля. А вот на Урале, Дальнем Востоке в Сибири с рассадой помидоров среднеспелых и поздних сортов стоит подождать до второй половины марта. Возраст рассады не должен превышать 55-60 дней. Капуста. Посев рассады некоторых сортов белокочанной капусты и брокколи можно начинать в конце февраля, но только тех, которые высаживаются в грунт в возрасте не менее 55-60 дней.

Посев рассады некоторых сортов белокочанной капусты и брокколи можно начинать в конце февраля, но только тех, которые высаживаются в грунт в возрасте не менее 55-60 дней. Конец февраля и начало марта подходит также для посева семян садовой земляники, но выращивание этой культуры таким способом — довольно трудоемкий процесс.

Сажаем цветы на рассаду в феврале

В феврале начинают высевать однолетние цветы и клубневые многолетники, которые зацветают через несколько месяцев. Также февраль подходит для рассады цветов, которые растут не только в открытом грунте, но и дома. Сажают в последний месяц зимы и летники, которыми украшают закрытые балконы и лоджии.

Переходим к конкретике и рассказываем, какие цветы сажать в феврале на рассаду: