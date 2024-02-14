Эффектные виды и сорта статице

Еще недавно это растение считали чуть ли не сорняком, и увидеть его в садовой композиции было не так просто. Но необычная красота соцветий, удивительная неприхотливость и впечатляющая засухоустойчивость не могли остаться незамеченными, и сейчас кермек входит в число самых модных садовых растений.

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В немалой степени его популярности способствовало появление множества неординарных сортов с разнообразной окраской цветков. А еще кермек — один из самых известных и востребованных сухоцветов: благодаря сухим, жестким пленчатым чашечкам в облике растения мало что меняется после опадения лепестков.

Ботаническое досье

Лимониум, статице (Limonium, Statice) — все это названия одного рода из семейства Свинчатковые (Plumbaginaceae), который насчитывает от 150 до 350 видов однолетних и многолетних травянистых растений и вторичнодревесинных кустарников.

Представители рода встречаются на всех континентах, но сосредоточены преимущественно на территориях от Средиземноморья до Центральной Азии. Преимущественно это растения засушливых и часто засоленных почв. Жизнь в таких условиях способствовала развитию мощного стержневого корня у кермеков. Некоторые виды образуют так называемое перекати-поле.

Название рода, по одной из версий, происходит от греческого слова leimon — «лужайка, поляна», что связано с местом произрастания некоторых видов. По другой версии, limonium — «дикая свекла», по сходству прикорневой розетки листьев. Изо всех видов кермека только 30 используется в декоративном цветоводстве — и то ограниченно.

Кермеки-однолетники

В этой группе самый популярный — к. выемчатый. Кроме того, реже выращивают к. китайский (L. sinense), к. Переса (L. perezi), к. Бондюэля (L. bonduellei).

Кермек выемчатый

Кермек выемчатый (L. sinuatum) родом из Средиземноморья, Малой Азии. В культуре с 1600 г. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 8-10.

Пряморастущий многолетник (культивируемый как однолетник) высотой до 40 см и шириной до 30 см. Образует прикорневую розетку листьев и дает прямые разветвленные побеги с соцветиями из мелких цветков с суховатыми лепестками. Листья прикорневые, тонкие, продолговатые, по краю глубоковыемчатые до перисто-лопастных и перисто-раздельных, длиной до 15 см, на коротких черешках. Цветки белые или желтые, мелкие, диаметром 0,9-1,5 см в колосках, собраны в щитковидные соцветия диаметром до 10 см. Чашечки жесткие разнообразной окраски. Цветет с июля до сентября (на юге — с июня, иногда прямо в рассаде, и до октября).

Декоративные сорта кермека выемчатого

'Forever Gold'. Цветки желтые. Призер общества Fleuroselect («Флёроселект»).

'Gold Coast'. Цветки желтые.'Rose Light'. Цветки розовые.

'American Beauty'. Растения высотой до 60 см. Цветки розовые.'Midnight Blue'. Цветки синие.'Blue River'. Цветки голубые.'Heavenly Blue'. Цветки голубые.Fortress. Садовая группа из 7 одноцветных сортов. Растения высотой 60-70 см.

'Apricot'. Сорт высотой 60 см. Цветки лососево-розовые.'Iceberg'. Статные растения высотой 75 см. Соцветия белые. 'Lavender'. Кермек высотой 80 см. Цветки лавандовые.'Nachtblau'. Сорт высотой 90 см. Цветки темно-синие.'Rosenschimmer'. Высота растений около 60 см. Цветки карминово-розовые. Если хочется более пеструю кермековую лужайку, можно не покупать отдельно сорта, а отдать предпочтение уже готовым смесям, в которые включены семена лимониума различных окрасок.

'Petit Bouquet'. Растения компактные, высотой 30 см, обильноцветущие. Соцветия пастельных окрасок — нежно-розовые, сиреневые, кремовые, голубые, белые.

'Крымская смесь'. Не выровненные по габитусу растения высотой от 30 до 80 см с желтой, розовой, синей, фиолетовой окраской соцветий.'Mixed Hybrids'. Растения высотой 45 см, с розовой, пурпурной, желтой, белой, голубой окраской соцветий.'Pacific'. Статный кермек высотой около 80 см. Окраска соцветий как у 'Mixed Hybrids'.

'Mischung'. Растения высотой около 70 см. Окраска соцветий насыщенная — желтая, пурпурная, фиолетовая, ярко-розовая и чисто-белая.'Chamois'. Этот лимониум тоже не маленький – высотой около 70 см. Соцветия различных оттенков лососевого цвета.Turbo. В серию вошли растения высотой около 38 см 6 основных окрасок (оранжевые, желтые, голубые, фиолетовые, розовые, белые).

Compindi. Серия включает в себя сорта высотой около 50 см с голубой, розовой и синей окраской соцветий.

Особенности культуры однолетних кермеков

Они довольно холодостойкие, могут выносить небольшие заморозки. Очень светолюбивые, засухоустойчивые, не требовательны к почвам — подходят любые дренированные. Для получения компактных растений с плотными щитками необходимо, чтобы солнце освещало их с утра до вечера. Даже незначительное притенение ведет к потере компактности кустов и ухудшению качества срезки.

Кермеки-многолетники

В этой группе два самых распространенных — к. Гмелина и к. широколистный. Кроме них, еще выращивают к. каспийский (L. caspium), к. обыкновенный (L. vulgare), к. Суворова (L. suworowii).

Кермек Гмелина

Кермек Гмелина (L. gmelinii) родом из Восточной Европы, Сибири. В природе встречается на солончаках, морских побережьях, в речных долинах на Кавказе, в южных районах Европы, Средней Азии, Северном Китае, Монголии. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-9.

Многолетник высотой до 30-40 см с толстым, мясистым стержневым корнем. Стебель укороченный. Листья прикорневые, крупные, кожистые, яйцевидные или эллиптические, длиной 5-10 см. Цветоносы высотой 50 см, в верхней части метельчато-ветвистые. Цветки многочисленные, мелкие, сине-фиолетовые, белые. Цветет в конце лета — начале осени.

Растение зимостойкое, но на зиму в средней полосе России желательно сухое укрытие. Требует притенения от весеннего солнца. Сорта не выведены. В культуре с 1791 г.

Кермек широколистный

Кермек широколистный (L. platyphyllum) родом с юго-востока Европы, Кавказа. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 3-9.

Многолетнее густоопушенное растение высотой 60-80 см. Листья собраны в прикорневую розетку, кожистые, продолговато-эллиптические, темно-зеленые, крупные, длиной до 15 см. Из центра розетки в конце июля — августе вырастают сильноветвистые безлистные цветоносы с мелкими фиолетово-синими цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие. Во время цветения и созревания семян все растение напоминает огромный ажурный шар диаметром 40-50 см. Цветет с середины июля в течение 40-45 дней.

Любит открытые солнечные места и водопроницаемые почвы без застоя воды. Хорошо отзывается на подкормку, особенно на внесение перегноя или компоста. Засухоустойчив. Плохо переносит пересадку, особенно во взрослом состоянии. Требует притенения от весеннего солнца. Зимует без укрытия.

Особенности культуры многолетних кермеков

Выращивают на солнечных участках с рыхлой плодородной почвой с добавлением извести, без застоя воды. Подкормку проводят полным комплексным удобрением 1 раз в 10-15 дней. Хорошему росту и цветению способствуют рыхление и прополки. Первые цветки у рассады необходимо удалить. Поливают только при необходимости и не обильно, избегая застоя воды.

Для горшочной культуры растения высаживают в емкости диаметром 20-25 см, используя почвенный субстрат из песка, садовой земли, торфа и прелых листьев, взятых в соотношении 2:2:1:1.

На срезку в защищенном грунте кермек можно выращивать круглогодично, необходимы лишь хорошее освещение, ограниченный полив и температура +20…+22℃.

Особенности размножения

Однолетние виды кермеков размножают семенами, многолетние — семенами и вегетативно: делением корневищ весной или осенью. Семена кермеков сохраняют всхожесть до 4-5 лет. На рассаду их высевают с конца февраля до конца марта в ящики с почвосмесью на глубину 0,5 см.

Ящики накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. По мере высыхания почвы ее увлажняют с помощью пульверизатора. При температуре +15…+20℃ через 7-15 дней после посева появляются всходы. Из-за глубокого стержневого корня растения плохо переносят пересадку, поэтому сеянцы сразу пикируют в отдельные горшки, используя почвосмесь из садовой земли и песка.

На постоянное место рассаду высаживают во второй половине мая, сохраняя при пересадке ком земли. Между растениями оставляют около 30-40 см. Загущать посадки не стоит, так как соцветия будут мелкими.

Размещение на даче

Кермеки можно использовать для озеленения открытых солнечных мест — рабаток, клумб; в различных групповых посадках, миксбордерах, рокариях.

Для аранжировок живых и сухих букетов используют кермек выемчатый. Чаще флористы используют кермеки в качестве наполнителя букетов, придающего тем ажурность и легкость. Цветоносы, предназначенные для сушки, срезают в стадии полностью раскрытого цветка — но до того, как воронки прицветников начинают выгорать на солнце и блекнуть. Срезку проводят до заморозков, так как подмороженные цветки начинают сильно осыпаться.

По-моему, кермек однозначно достоин того, чтобы выделить ему солнечное местечко в цветнике. Согласны?

Кстати, многие дачники уже знакомы с этим неприхотливым, очень красивым растением и своими впечатлениями о нем делятся в публикациях: