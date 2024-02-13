Комнатные растения призвали поливать йодом

Избавить комнатные растения от многоножек, мокриц и других вредителей поможет йод. Поливать аптечным средством цветы и привезенные с дачи домой овощные культуры призвали эксперты издания «БелНовости».

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По словам специалистов, в привезенных на зимовку растениях могут заводиться вредители, с которыми не справятся обычные инсектициды.

«Эти организмы не наносят вреда растениям в естественной среде, а даже способствуют их росту. Однако, оказавшись в горшке, они могут причинять вред, например, поедать корни растений», — пояснили эксперты.

Спасти комнатные растения поможет йод — для этого 10 миллилитров средства нужно развести в литре воды. Специалисты советуют сначала полить цветы обычной водой, а потом полученным раствором. При необходимости процедуру можно повторить через две недели, уточнили эксперты.