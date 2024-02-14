Эксперты Роскачества назвали способы продлить жизнь цветам
В Роскачестве рассказали, как сохранить жизнь цветам. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
«Прежде всего обновите стебли, обрезав их на 2–3 см под струей воды. Удалите нижние листья, чтобы они не попадали в воду и не гнили. Важно также не ставить несколько разных букетов в одну вазу и не смешивать цветы от разных букетов».
Если цветы находились под воздействием низких температур, надо дать им привыкнуть к теплу постепенно — сначала поставить в подъезде на 15-20 минут, а затем занести в квартиру.
Продлить свежесть помогут и добавки в воду — например, специальные порошки из цветочных, две ложки сахара и растолченная таблетка аспирина. Менять воду, промывать и обновлять стебли и мыть вазу нужно каждые три дня.
Эксперты отмечают, что розы и лилии любят прохладную воду, тюльпаны — холодную со льдом, герберы — теплую, а сирень и хризантемы — горячую. У лилий советуется удалить тычинки перед тем, как они покроются пыльцой.
Вазу в Роскачестве рекомендуют поместить в прохладное место без сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.
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