Эксперты Роскачества назвали способы продлить жизнь цветам

В Роскачестве рассказали, как сохранить жизнь цветам. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

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«Прежде всего обновите стебли, обрезав их на 2–3 см под струей воды. Удалите нижние листья, чтобы они не попадали в воду и не гнили. Важно также не ставить несколько разных букетов в одну вазу и не смешивать цветы от разных букетов».

Если цветы находились под воздействием низких температур, надо дать им привыкнуть к теплу постепенно — сначала поставить в подъезде на 15-20 минут, а затем занести в квартиру.

Продлить свежесть помогут и добавки в воду — например, специальные порошки из цветочных, две ложки сахара и растолченная таблетка аспирина. Менять воду, промывать и обновлять стебли и мыть вазу нужно каждые три дня.

Эксперты отмечают, что розы и лилии любят прохладную воду, тюльпаны — холодную со льдом, герберы — теплую, а сирень и хризантемы — горячую. У лилий советуется удалить тычинки перед тем, как они покроются пыльцой.

Вазу в Роскачестве рекомендуют поместить в прохладное место без сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.