Как увлажнить воздух в квартире без увлажнителя: 12 способов

Сухой воздух влияет не только на здоровье человека, но и на его эмоциональное состояние.

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Особенно проблема остра в отопительный сезон. Радиаторы работают на полную мощность и, отдавая тепло, вытягивают влагу из воздуха.

О том, что уровень влажности резко упал, можно судить по своим ощущениям и даже внешнему виду. Волосы становятся суше, начинают ломаться, кожа тускнеет, шелушится. Появляются головные боли, ощущение тяжести в голове, возникает синдром сухого глаза, ухудшается сон. Чтобы избежать всех неприятных последствий, нужно поддерживать оптимальный уровень влажности в квартире.

Почему нужно увлажнять воздух в квартире?

Согласно ГОСТу существуют определенные нормы влажности в помещениях. Зимой — это 30-45%, а летом — 30-60%. То есть уровень должен быть не ниже и не выше норм.

Не только отопительный сезон уменьшает содержание влаги в воздухе. Есть ряд дополнительных факторов:

Также сухой воздух несет реальную угрозу для здоровья человека. Низкая влажность способствует:

Сухой воздух может негативно влиять на деревянную мебель, картины и другие предметы в квартире.

Однако и высокая влажность тоже предоставляет опасность для здоровья. Избыток влаги провоцирует простудные заболевания, рецидив хронической бронхиальной астмы, аллергических реакций. В доме может образовываться конденсат, а потом плесень и грибок. А это крайне опасно для организма. Поэтому так важно поддерживать оптимальный уровень влаги в квартире.

Как измерить уровень влажности в квартире?

При помощи гигрометра

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении для поддержания здоровья и комфорта. Он составляет от 40% до 60%.

Уровень содержания влаги в воздухе можно оценить самостоятельно. Это делают при помощи специального прибора — гигрометра. Он дает практически точную оценку, погрешность составляет всего один процент.

Гигрометры бывают разных типов:

Но если у вас есть нет гигрометра, то можно измерить уровень при помощи подручных средств.

При помощи стакана с водой

Наполните стакан холодной водой и поставьте в холодильник примерно на три часа. Вода должна быть охлажденной до 5 градусов. По истечению времени охлаждённый стакан ставим на любую поверхность в комнате (главное — подальше от батареи и электроприборов). И следим за изменениями. Запотевшие стенки ёмкости свидетельствуют об оптимальном уровне влажности, влажные ручейки, стекающие по бортам стакана, говорят о повышенной влажности. А если стакан быстро запотел и так же быстро высох, то это показатель, что воздух слишком сухой.

При помощи еловой шишки

При недостатке влаги в воздухе через два часа чешуйки еловой шишки начнут раскрываться, а повышенная влажность, наоборот, заставит их сомкнуться.

При помощи белья

Обратите внимание, сколько времени уходит на естественную сушку постиранного влажного белья. Если простыня и наволочки высыхают за пару часов, значит, и воздух в квартире сухой и жадно вбирает себя влагу из ткани.

Как увлажнить воздух в квартире без увлажнителя: 12 способов

Если вы не готовы потратиться на покупку бытового увлажнителя, то есть несколько бюджетных методов, как повысить влажность воздуха в квартире.

1. Делайте влажную уборку чаще

Раз в день протирайте влажной тряпкой поверхности от пыли. Мойте чаще полы, используйте пылесос для очистки ковров. Ковровые покрытия не зря называют пылесборниками. Поэтому если есть возможность, минимизируйте их количество в комнатах.

2. Установите сушилку в комнате

Сушите свежепостиранное белье прямо в помещении, а не на балконе. Сухой воздух начнет потреблять влагу из материалов, и уровень влажности станет повышаться.

3. Используйте влажные полотенца

Намочите несколько полотенец и разместите их на отопительных радиаторах. Единственный минус такого бюджетного способа в том, что полотенца придется часто увлажнять.

4. Установите вазы с водой в качестве украшения интерьера

Любые красивые ёмкости не только придадут стильную изюминку квартире, но и справятся с такой задачей, как увлажнить воздух. Наполните вазы водой и просто расставьте по комнатам. Позаботьтесь о том, чтобы они стояли на приличном расстоянии от бытовых электроприборов, розеток и проводов. Не допускайте к ним детей и животных, чтобы избежать опрокидывания. Важно менять воду, чтобы она не застаивалась и не цвела.

5. Готовьте на плите

Отдавайте предпочтение готовке на варочной панели и откажитесь от использования духовки. Высокая температура духовых шкафов сильно высушивает воздух вокруг себя. А кипячение на плите, наоборот, повышает уровень влажности.

6. Установите аквариум

Ёщё один элемент декора, который поможет увлажнить воздух в квартире. Установить аквариум следует согласно правилам безопасности: подальше от электроприборов и радиаторов, в недоступном для детей и домашних питомцев месте. Важно, чтобы аквариум был не полностью закрытым, ведь для испарения влаги нужно отверстие.

7. Держите дверь в ванную комнату открытой

Особенно после водных процедур. Пар из ванной переместится во все помещения. Это один из быстрых и простых способов сделать воздух влажным.

8. Используйте пульверизатор

Чтобы решить проблему сухого воздуха в квартире без увлажнителя понадобится чистая вода и пластиковый пульверизатор. Залейте жидкость и распрыскайте по поверхностям. Избегайте попадания влаги на мягкую мебель, иначе могут остаться пятна. Идеальным вариант — использовать пульверизатор на шторы и занавески.

9. Установите напольный фонтан

Красивое решение, как увлажнять воздух в квартире. Напольный водопад насыщает атмосферу влагой, успокаивает, помогает расслабиться и просто насладиться эстетическим видом.

10. Используйте гидрогелевые шарики

В состав разноцветных шариков входит полимер, обладающий мощным впитывающим свойством. Наполните шариками стеклянную ёмкость, добавьте воды. Под действием жидкости полимер начнет разбухать, а шарики увеличиваться в размерах. А затем станут выделять в воздух влагу. Не забывайте добавлять воду в ёмкости, так как гидрогель быстро её поглощаюет. Держите вазы с шариками подальше от маленьких детей и домашних питомцев.

11. Сделайте увлажнитель сами

Одним из простых способов станет установка чаш с водой на батареях. Их можно укрепить при помощи металлической проволоки. Для второго метода понадобится плотный пластиковый пакет, сделайте иголкой несколько дырочек в нём и отправьте в морозилку. Спустя время достаньте пакет, вовнутрь положите мокрую губку. Нехитрое приспособление положите на тарелку (чтобы стекала вода) и разместите в квартире.

12. Установите горшки с комнатными растениями