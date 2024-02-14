Кинолог объяснил феномен собачьей преданности человеку

Феномен собачьей преданности человеку основывается на желании питомца получить различные блага: безопасность, ласку и еду, объяснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев . В разговоре с РИАМО специалист подчеркнул, что собаки привыкают подстраиваться под различные жизненные ситуации.

Собаки за долгие годы жизни рядом с человеком привыкли подстраиваться под разные ситуации. Животные привыкают к хозяину, демонстрируют преданность в обмен на блага, которые они привыкли от него получать: еду, ласку, обеспечение безопасности, — пояснил кинолог.

Для питомца человек является видом-симбионтом, который может дать комфорт в обмен на хорошее поведение. Когда собака понимает, что хозяин предоставляет ей все необходимое, она начинает подстраиваться под него. Голубев добавил, что питомцы пытаются угадывать, какое поведение понравится человеку, и будут легко адаптироваться под его условия жизни.