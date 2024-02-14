Уборка дома – процесс, который занимает много времени и сил. К сожалению, даже приложив немалые усилия, результат часто оказывается не таким, как ожидалось.

Как рассказала блогер причина кроется в распространенных ошибках, которые допускают хозяйки во время уборки.

Одна из наиболее распространенных ошибок, которую допускают многие – сначала пылесосят пол, а только потом протирают пыль с мебели и полок. В итоге часть поднятой пыли снова оседает на полу. Лучше сделать все наоборот: сначала убрать пыль тряпками с открытых поверхностей, а затем уже использовать пылесос, чтобы удалить загрязнения с ковров, диванов и кресел.

Также многие хозяйки совершают ошибку при мытье зеркал и стекол – протирают их сразу мокрыми тряпками. Из-за этого пыль просто размазывается по поверхности, оставляя разводы, а стекло выглядит по-прежнему грязным. Лучше сначала протереть поверхность сухой салфеткой, после чего использовать влажную тряпку с моющими средствами.