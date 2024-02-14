Раскрыты самые актуальные дизайны обоев в 2024 году

В 2024 году популярностью будут пользоваться обои с абстрактным рисунком, заверил основатель компании по производству товаров для декора и отделки стен Verol Евгений Коваленко. Актуальные тенденции в дизайне интерьера специалист раскрыл россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

© Lenta.ru

По словам Коваленко, самыми популярными обоями в 2024 году будут обои с абстрактным рисунком, а также геометрическим орнаментом с неожиданными элементами и смелыми оттенками.

Однако многие люди, планирующие ремонт квартиры или дома, выбирают обои нейтральных оттенков — бежевого или серого. Они традиционно пользуются спросом благодаря тому, что создают атмосферу уюта, объяснил специалист.

При этом, как заверил Коваленко, с помощью как абстрактных узоров, так и нейтральных цветов можно создать универсальные и неустаревающие интерьеры.

По нашим прогнозам, каждый третий покупатель обоев остановит выбор на концептуальных сочетаниях, выражающих эмоции владельцев квартир Евгений Коваленко специалист

Он добавил, в 2023 году спросом пользовались обои с природными мотивами, а также обои яркого и насыщенного зеленого и фиолетового цвета. Они, как уточнил специалист, не утратят актуальности и в 2024 году.