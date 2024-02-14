Красный, синий или белый: выбираем фитолампу для рассады

Фитолампа сегодня является одним из важнейших помощников для любого садовода, который относится к подготовке рассады серьезно. Но выбрать правильную лампу не так-то просто. Мы поговорили с опытным садоводом Александром Смирновым, который поделился полезными рекомендациями для новичков.

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Зачем вообще нужна фитолампа

Проблема в том, что световой день в средней полосе слишком короткий и солнце не настолько мощное, чтобы обеспечить молодые побеги достаточным количеством УФ-лучей. Александр: «Увы, обычная лампа для укрепления рассады не годится — она не содержит необходимый спектр свечения». Если вы решили «досветить» свою рассаду, далее мы расскажем, какие параметры фитолампы вам необходимы для этих целей.

Как выбрать лампу

Существует несколько видов фитоламп:

Натриевые

Они служат дольше всего и подходят для установки в жилом помещении. Александр: «Есть одна проблема — натриевые лампы могут ослеплять и вызывать неприятные ощущения в глазах. Прямо в розетку вы ее не подключите, придется брать пускорегулирующую аппаратуру».

Люминесцентные

А этот вариант можно использовать в случае, если вам необходимо приближать лампу к растению, люминесцентные варианты не сожгут нежные побеги. Кроме того, спектр их свечения приближен к оптимальному для растений диапазону.

Индукционные

Оптимальный вариант, который нам посоветовал Александр. Эти лампы могут похвастаться долговечностью, у них просто не выгорают электроды. Правда, к недостаткам можно отнести цену — она довольно высокая.

Светодиодные

Наверное, самый популярный доступный вариант. Они не требуют больших энергозатрат, служат долго и дают отличный эффект. Александр: «Этот тип ламп не нагревается и никаких опасных веществ не содержат, можно просто брать и пользоваться».

Цвет лампы

Фитолампы различаются и по оттенку свечения. Наш эксперт рассказал, в чем разница.

Биколор

Обычный и самый доступный вид фитоламп. В них два цветовых спектра. Как правило, синий и красный. Александр: «Биколор можно использовать в домашних условиях, пока вы еще не выехали на дачу».

Мультиспектр

Здесь варианты цветов богаче — красный, синий и белый. Как правило, используется для растений с плотными листьями и густых посадок. Наш эксперт не рекомендует использовать такую лампу, если вы планируете подсвечивать нежные побеги.

Полный спектр