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Россиянам рассказали, как продлить жизнь цветам

Перед покупкой цветов важно убедиться в их свежести, чтобы букет простоял дольше, рассказала Pravda.Ru дизайнер и флорист Дома цветочной моды "Элита-флора" Марина Запорожец.

Что нужно делать, чтобы букет цветов стоял дольше?
© Газета.Ru

Кроме того, она рекомендует укрывать букеты бумагой для транспортировки в минусовую и нулевую температуру.

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«Цветок подмороженный стоять, что бы вы ни делали, не будет. Поэтому, когда вы покупаете цветы, большое внимание надо уделять качеству цветов. О качестве цветов могут говорить и листья, которые на этом стебле находятся. Они сразу выдают возраст этого цветка», - отметила эксперт.

Дома букет следует разобрать, стебли - промыть под проточной водой и подрезать ножом практически в горизонтальном направлении, после этого их можно ставить в воду из-под крана.

Воду следует менять ежедневно, подрезать стебли - раз в несколько дней. Букет Запорожец советует ставить в прохладное место в квартире.

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