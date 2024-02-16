Что нужно делать, чтобы букет цветов стоял дольше?

«Цветок подмороженный стоять, что бы вы ни делали, не будет. Поэтому, когда вы покупаете цветы, большое внимание надо уделять качеству цветов. О качестве цветов могут говорить и листья, которые на этом стебле находятся. Они сразу выдают возраст этого цветка», - отметила эксперт.