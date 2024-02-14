Магически красивые тюльпаны цвета ночи. Какой из них самый черный?

Черный цвет не присущ цветам — это факт. Однако селекционеры не прекращают работать над сортами разных культурных растений, в том числе тюльпанов, стремясь получить цветки именно такой окраски. Причина востребованности таких культиваров — их несомненная редкость и эксклюзивность. У того, кто заполучит такую диковинку на свою весеннюю клумбу, будет чем поразить — и поразиться.

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Интересно, что первые попытки получить черный тюльпан были предприняты еще в 1637 году. Результат не удовлетворил ни селекционеров, ни садоводов, и последующие три века ушли на то, чтобы улучшить окраску. Сейчас в нашем распоряжении — достойный выбор культиваров, среди них есть растения как с классической формой цветка, так и необычные.

Стоит сказать, что черные цветки тюльпанов таковы не в полной мере. Их окраска может быть очень темной, но все же это будут оттенки пурпурного, фиолетового или красного. Выведены сорта с разной формой цветка, в том числе есть махровые и бахромчатые. Давайте ближе познакомимся с такими необычными тюльпанами, вызывающими особый трепет садоводов. Но перед этим рекомендуем прочитать статью о классификации этих цветов, чтобы лучше представлять себе особенности конкретного сорта, —

1. Тюльпан 'African Queen'

Тюльпан класса Триумф, имеет очень яркую внешность. Темные рубиново-красные лепестки простого бокаловидного цветка обладают тонкой каймой белого цвета и покрыты восковым налетом. Полностью цветок не раскрывается. Высота растения — 40-60 см. Цветет в апреле-мае.

2. Тюльпан 'Ayaan'

Окраска цветков этого сорта интенсивно-бордовая, так что иногда смотрится именно как черная. Особенно темными цветки выглядят в стадии бутонов. Относится к классу Триумф, вырастает до 55 см. Цветки бокаловидной формы, их высота — 6-8 см. Цветет длительно, в мае.

3. Тюльпан 'Black Bean'

Шикарный и эффектный представитель класса Триумф. Простые бокаловидные цветки полностью не раскрываются, их высота — 10 см, диаметр — 7-10 см. Лепестки гладкие, ровные, темно-пурпурного цвета с фиолетовым оттенком. Высота растения — 55-60 см. Цветет в мае.

4. Тюльпан 'Black Hero'

Изумительный махровый сорт с крупными раскрывающимися цветками. Их диаметр достигает 11 см, высота бутона — 7 см. Цветет в мае, каждый цветок состоит из 18-20 лепестков почти черного цвета с фиолетово-красным отливом. Высота крепкого цветоноса — 55-60 см.

5. Тюльпан 'Black Jack'

Нидерландский сорт, относится к классу Триумф. Отличается простым, крупным бокаловидным цветком темно-лилового цвета. Высота цветоносов — 40-60 см, высота бокала — 10 см. Цветет в апреле-мае.

6. Тюльпан 'Black Jewel'

Сорт с игольчатой бахромой, цветок выглядит нарядно и пышно, хоть и не отличается махровостью. В середине мая формируются бутоны оригинальной формы, их высота — 7-9 см, окраска бордово-черная, очень темная. Высота растения — 45-50 см. Сорт неплохо размножается. Подходит для выгонки, хорош в срезке.

7. Тюльпан 'Black Parrot'

Тюльпан класса Попугайные с сильно гофрированными лепестками, похожими на перья птицы. Цветки крупные, смотрятся экзотически, махровые, темно-бордовой окраски, в сумерках выглядят практически черными. На спинках лепестков могут проявляться зеленые полоски. Высота цветоноса составляет 45-50 см, диаметр раскрывшегося цветка — 15-20 см. Цветет в мае.

8. Тюльпан 'Cafe Noir'

Отличается изящным темно-бордовым с фиолетовым оттенком цветком среднего размера (до 9 см в высоту). Относится к классу Простых поздних тюльпанов, бутон классический, бокаловидный, с черным дном. Высота растений — 40-50 см. Цветут в конце мая.

9. Тюльпан 'Continental'

Тюльпан класса Триумф с классическим крупным бокаловидным цветком. Очень темные красные лепестки с чернильного цвета краями иногда приобретают пыльно-бордовый оттенок. Цветет продолжительно, с середины мая. Высота растения — 45-50 см.

10. Тюльпан 'Cuban Night'

Оригинальный сорт, относится к классу Бахромчатые. Бордово-черный цветок с плотными лепестками стойко переносит похолодание. Форма цветка бокаловидная, присутствует слабый приятный аромат. Высота цветоноса — 40-55 см, высота цветка — 7-9 см, стебель прочный. Цветет в мае. Подходит для озеленения, также хорош в срезке.

11. Тюльпан 'Jackpot'

Сорт принадлежит к классу Триумф. Цветет простыми бокаловидными цветками очень темного фиолетового цвета, так что выглядят они почти черными. Усиливает эффект белый кант на лепестках. Высота цветоноса около 60 см, высота бокала цветка — 10 см. Цветет в апреле-мае.

12. Тюльпан 'Paul Scherer'

Считается самым черным сортом тюльпанов на сегодняшний день. Был выведен в Нидерландах и зарегистрирован в 2000 г., относится к классу Триумф. Цветок большой, блестящий и восхитительно-черный. При определенном освещении заметен фиолетовый отлив. Высота растения — 45-50 см, высота простого бокаловидного цветка — 6,5 см. Цветет в мае.

13. Тюльпан 'Queen of Night'

Относится к Простым поздним тюльпанам. Это один из тех сортов, которые ближе всего к черному цвету; имеет красно-фиолетовый оттенок лепестков. Высота цветоноса — 60-65 см, высота бокала — 9-10 см. Цветение начинается в середине мая.

14. Тюльпан 'Ronaldo'

Гладкий темно-бордовый простой цветок классической бокаловидной формы, при определенном освещении можно заметить малиновые и сиреневые полутона. Принадлежит к классу Триумф. Высота растения — 45-55 см, высота цветка около 8 см. Цветет с середины мая. Идеально подходит для срезки и составления цветочных композиций

15. Тюльпан 'Vincent van Gogh'

Сорт относится к классу Бахромчатые. Цветок темно-пурпурной окраски. Лепестки с игольчатым краем при разном освещении могут выглядеть как черные или показывать красноватый оттенок. Высота цветоноса — 40-50 см, высота бокала около 7 см. Зацветает с середины мая.