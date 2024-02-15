Назван простой способ отмыть холодильник

Эффективно отмыть холодильник можно с помощью самостоятельного приготовленного средства из уксуса. Простой способ избавиться от грязи на бытовой технике назвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

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Для изготовления средства нужно смешать в равных частях уксус и воду. После необходимо обработать жидкостью все поверхности холодильника, предварительно отключив подачу питания.

«Не забывайте про резинки и полки. Если какие-то части можно снять, то их стоит отправить в приготовленный по указанному рецепту раствор», — отмечают специалисты.

Полностью обработанный холодильник следует отставить на полчаса. Затем средство можно удалить чистой влажной тканью, а после — протереть влажную поверхность бумажным полотенцем. Перед возвращением на место высушенных деталей нужно оставить холодильник открытым на несколько часов. Рекомендуется очищать технику таким образом раз в месяц.