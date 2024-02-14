Законопроект обяжет россиян пускать в квартиры газовиков
В Госдуму внесли проект, согласно которому жильцы будут обязаны впускать в квартиру газовщиков. Об этом говорится в проекте, опубликованном на сайте Госдумы.
«Собственник помещения и наниматель жилого помещения […] в многоквартирном доме обязаны обеспечить доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового и (или) техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в случаях, предусмотренных законодательством», — говорится в законопроекте на сайте Госдумы. Проект опубликован 14 февраля.
В случае отказа жильцов пускать газовщиков в квартиру для проверки оборудования, газовщики будут иметь право обратиться в суд. Вынести решение суд будет обязан в течение12 дней.
После, на основе решения, газовая служба, совместно ФССП, вернется в те же квартиры с правом беспрепятственного попадания внутрь.