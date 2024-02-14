Законопроект обяжет россиян пускать в квартиры газовиков

«Собственник помещения и наниматель жилого помещения […] в многоквартирном доме обязаны обеспечить доступ сотрудника специализированной организации к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и (или) ремонту внутридомового и (или) техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в случаях, предусмотренных законодательством», — говорится в законопроекте на сайте Госдумы. Проект опубликован 14 февраля.