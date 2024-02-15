Кошачьи привычки: почему кошки прячут лапы под телом

Одно из самых любопытных проявлений поведения кошек - это их склонность прятать лапы под телом. Хотя это может показаться безобидным жестом, который априори отражает спокойствие, такое поведение имеет глубокие корни в биологии и инстинктивном поведении этих животных. Положение лап, спрятанных под туловищем, известно также как "cat loaf" ("кошачий хлеб" на английском языке). Такое сравнение появилось, потому что кошки, принимая подобное положение, напоминают буханку хлеба.

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Причины

Основная причина, по которой кошка прячет лапы под своим телом, заключается в том, что она чувствует себя комфортно и расслабленно. Кроме того, если у вас есть кошка, вы наверняка бесконечно много раз наблюдали, как она принимает эту позу, наслаждаясь сном или отдыхая в своем любимом месте в доме (и часто мурлыча от счастья). Котята.Источник фото: 123rf.comДругие причины:

1. Это стратегия защиты. Следующее объяснение исходит из инстинктов выживания кошачьих. Кошки по своей природе хищники, и прятание лап может быть инстинктивной стратегией сокрытия их уязвимых конечностей.Не забывайте, что в дикой природе кошке, вероятнее всего, требуется маскировка, чтобы не быть замеченной своей добычей или самой не стать жертвой. Положение скрытых лап позволяет им уменьшить свой профиль и стать менее заметными.

2. Они саморегулируют температуру своего тела. Кошки также принимают положение скрытых лап, чтобы регулировать температуру тела. Скрытие лап под телом помогает им сохранять тепло. и спрятать от холода более уязвимые места, такие как лапы. Чтобы охладиться и рассеять тепло, они также могут вытянуть лапы. Таким образом, такое положение является естественным терморегулятором для поддержания оптимальной температуры.Если помимо того, что лапы спрятаны, хвост окружает тело животного, вполне возможно, что в помещении, где оно находится, холодно. В этом случае оцените возможность включить обогреватель или натянуть на него одеяло.

3. Они не хотят взаимодействовать. Положение "буханки хлеба" также является формой кошачьего общения. С его помощью кошки могут сигнализировать другим кошкам и их владельцам, что они спокойны, но не хотят взаимодействовать. Проще говоря, они наслаждаются небольшим затишьем. В любом случае вы всегда можете попробовать подойти к нему и погладить, чтобы посмотреть, как он отреагирует на раздражитель.