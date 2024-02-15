Тренды в интерьере. Как оформить квартиру и дом в 2024 году

Современные тенденции в дизайне интерьеров диктуют, что обустройство дома должно быть не только функциональным и удобным, но и «характерным» и стильным. В 2024 году стильными будут интерьеры в духе эклектики, бабушкиного ремонта, минимализма в хай-тек-стиле умного дома. Какие ещё особенности у стильных дизайнов, «Секрету» рассказали эксперты в сфере дизайна интерьеров.

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Одна из главных тенденций — эстетика уютного и приземлённого дома. Несомненно, этот тренд во многом обусловлен последствиями карантина. Создание уюта в доме становится важнейшим приоритетом.

Бабушкин ремонт — это тренд, призывающий к тому, чтобы мы вдохновлялись стилем наших предков. В контексте интерьера это стиль «бабушкиного ремонта», то есть создание уюта и комфорта с использованием старинных вещей.

Кухня — сердце дома. Тренд на домашнюю кухню с его особым оформлением: разнообразной посудой, множеством мелких предметов и прочими деталями. Кухня в этом случае становится центральным местом в доме, где собирается вся семья.

Эстетика курорта. Это направление включает плетёные элементы, принты с листьями бананов, яркие цвета и, например, изображения фламинго.

Вторая группа трендов — это позабытые или причудливые стили.

Возрождение джаза. Интересный тренд, который обращается к эстетике джазовых клубов. Он возвращает нас к золотому веку джаза, к таинственной и уникальной атмосфере этих мест.

Готика Дикого Запада. Направление предполагает использование элементов вестерна в темной, приглушённой цветовой палитре и с налётом мистики.

Классная свадьба. Дизайнерский тренд оформления свадьбы в стиле 70-х годов.

Группа трендов, связанных с досугом, отдыхом и активностью.

Остановка для отдыха. Акцентирует внимание на необходимости выбираться за пределы дома, особенно учитывая, что дома у нас уже целые маленькие миры — кофейни, курорты и спа-салоны.

Походная романтика. Этот тренд объясняет нам моду на активный отдых на природе: вечера у костра, походные приключения и романтика путешествий в палатках.

Использование металла в интерьере.

Гигантские украшения в дизайне.

Использование старых вещей в новом прочтении.

Синие цвета в интерьере.

Бантики везде!

Необычные сочетания. Эта группа трендов — отдельные приёмы и уникальные маленькие тенденции. Они могут не вписываться в общие стили, но могут стать интересной идеей для дизайна.

Можно выделить пять глобальных трендов в интерьере.

Экологическая осознанность. В дизайне интерьеров всё большее внимание уделяется использованию экологически чистых материалов и устойчивых технологий. Это включает в себя использование растений, переработку материалов и энергоэффективное освещение.

Гибридные пространства. Времени, проведённого дома, стало больше, поэтому требуется больше гибкости в использовании пространства. Гибридные пространства, которые сочетают несколько функций в одном помещении, становятся всё популярнее.

Натуральные текстуры и оттенки. Использование натуральных текстур и оттенков, таких как дерево, камень и металл, создаёт ощущение природности и уюта. Это также помогает создать гармонию с окружающей средой и природой.

Умный дом. Внедрение технологий умного дома становится всё более популярным трендом в дизайне интерьеров. От управления освещением и климатом до систем безопасности и развлечений — умные дома обеспечивают комфорт и удобство для жильцов.