Как бороться с запахом от кота в доме

Домохозяйкам посоветовали бороться с кошачьим запахом в квартире уксусом и содой. Этим и другим советом поделились эксперты «МОС СМИ».

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Рекомендуется нанести соду на проблемное место, после чего налить сверху немного уксуса. Место необходимо обработать пылесосом через 3-4 часа.

Для решения проблемы с мебелью и коврами стоит провести глубокую чистку с помощью пароочистителя. Избавиться от запаха в короткий срок помогут специальные спреи, которые продаются в зоомагазинах. Кроме того, домохозяйкам напомнили о необходимости проветривать помещения.