Раскрыты преимущества и недостатки домашних увлажнителей воздуха

Если зимой вы сталкиваетесь с сухой кожей, заложенностью носа и болью в горле, то, возможно, вам нужно купить увлажнитель воздуха. Научно доказано, что увлажнители воздуха уменьшают распространение гриппа и простуды. Однако важно помнить при этом о нескольких нюансах.

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Преимущества использования домашнего увлажнителя воздуха

Может сделать среду дома менее благоприятной для гриппа и простуды. Это доказало одно исследование 2022 года. Уменьшение распространения вирусов в помещении было особенно значительным, когда относительная влажность превышала 40%.

Может помочь при аллергии, астме и проблемах с носовыми пазухами. Рекомендуется поддерживать относительную влажность в доме на уровне от 30 до 50%.

Увлажняет кожу и помогает облегчить экзему. Восстановление нормального уровня влажности может быть полезно для борьбы с сухой, раздражённой кожей, которая часто возникает при экземе.

Может помочь успокоить кашель и простуду. Это происходит за счёт снятия раздражения в носу и дыхательных путях, расщепления слизи.

Может уменьшить счета за отопление. Для нагрева влажного воздуха требуется меньше электричества. Кроме того, благодаря увлажнению воздуха вам будет не так холодно в помещении, как раньше.

HuffPost

Недостатки увлажнителя воздуха

Может вызвать появление плесени и бактерий. Влажность воздуха более 50% может привести к появлению плесени и бактерий. Также регулярно чистите увлажнитель, меняйте фильтры.

Может привести к избыточной влажности. Слишком важный воздух может казаться тяжёлым и затруднять дыхание. Поддерживайте относительную влажность в доме на уровне ниже 50%.