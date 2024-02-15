Ученые выяснили лучший цвет сеток для грядок против вредителей

Красный — это новый зеленый, когда речь идет о защите сельскохозяйственных культур от надоедливых насекомых. Недавнее исследование Токийского университета показало, что красная сетка для грядок значительно эффективнее отпугивает вредителей, чем традиционные черная, белая или даже синяя и зеленая.

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Хотя это может показаться нелогичным, у насекомых отсутствуют красные фоторецепторы, что делает этот цвет невидимым для них. Именно эта «невидимость» и делает красную сетку такой эффективной. В исследовании, проведенном под руководством профессора Масами Шимоды, сравнивалась эффективность сетей красного цвета (сочетанием красно-белых, красно-черных и красно-красных нитей) с сетями традиционных цветов с различными размерами ячеек.

Красная сетка, независимо от размера ячеек, неизменно превосходила черную, белую и даже черно-белую комбинации в отпугивании трипса табачного, известного вредителя сельскохозяйственных культур. Что еще более примечательно, красная сетка с большими зазорами, позволяющими насекомым физически проходить сквозь нее, все равно обеспечивала лучшую защиту, чем черные и белые варианты с меньшими зазорами. Это наводит на мысль об «отпугивающем» эффекте, основанном на зрении, хотя точный механизм еще не изучен.