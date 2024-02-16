Изумительная локация и современные технологии: на Чистых Прудах появились пентхаусы

В новостройках исторического центра Москвы таких форматов жилья всего 0,3%. В них привлекательно все: изумительная локация, впечатляющие виды, современные технологии, классический стиль и огромное количество света. Речь идет о пентхаусах клубного дома Turgenev, расположенного на Чистых Прудах, между Сретенкой и Тургеневской площадью.

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По современным меркам, этот клубный дом, уже введенный в эксплуатацию, невысок - всего восемь этажей. В продаже пять пентхаусов с дровяными каминами, библиотеками и с террасами на крыше (у четырех из пяти). Жизнь в пентхаусе гарантирует почти полное отсутствие соседей, а также высокий уровень безопасности, за который отвечает комплексная система круглосуточной охраны.

Эти помещения отличаются функциональной планировкой: в них есть просторная общая зона с гостиной, кухней и столовой, приватная зона со спальнями и ванными для всех членов семьи, а также библиотека и комнаты для обслуживающего персонала, в том числе постирочная, кладовая и техническая кухня. У двух пентхаусов по два входа, что очень удобно при наличии нянь, поваров и домработниц.

Предусмотрена финишная отделка от нидерландского архитектурного бюро Wolterinck - на рынке элитной недвижимости такой тренд на сдачу пентхаусов, полностью готовых к заселению, только зарождается. Гармоничный дизайн интерьера в современном стиле создан с использованием природного мрамора Pirgon и Wooden White и высококачественной австрийской паркетной доски. Квартиры будут сдаваться уже с итальянскими встроенными кухнями Cesar и премиальной бытовой техникой SMEG.

Дополнительное приватное пространство на крыше - террасы, позволяющие насладиться ощущением простора. Это уникальная возможность побыть на воздухе, не выходя из квартиры. Для каждой террасы разработан дизайн-проект, который включает летнюю кухню, открытые зоны отдыха, летний душ, мини-сад и, возможно, даже небольшую спортивную площадку. С высоты птичьего полета открываются потрясающие виды на старомосковскую архитектуру и переулки.