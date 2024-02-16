Может ли разделочная доска стать причиной пищевых отравлений и инфекций?

Разделочная доска – незаменимый предмет на кухне. Она используется много, регулярно, а значит – нуждается в уходе. Если не соблюдать правила её использования, последствия могут быть печальными: доска может стать источником опасных инфекций и нанести ущерб здоровью.

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Для разных видов продуктов нужно использовать отдельные разделочные доски. Также следует учитывать материал, из которого доска изготовлена. Рекомендуется использовать доски из непористого материала: они легче очищаются, и в них не скапливаются бактерии и запахи.

Доски нужно мыть после каждого использования горячей водой с моющим средством для мытья посуды. Доски после разделки мяса или птицы следует мыть отдельно от всей посуды и кухонных принадлежностей. Далее их нужно просушить и хранить в отдельном месте.