Конструкция под фитоленту на скорую руку

Светодиодную фитоленту купила год назад. Она была на липучке и легко приклеилась по контуру подоконника. Эффект был!

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Начитавшись всяких умностей на сайте, поняла, что ленту нужно разместить намного ниже над растениями. Но так как рассада уже взошла, то пришлось на скорую руку сообразить вот такую конструкцию.

Была попытка приклеить ленту на деревяшку с помощью горячего пистолета, но она отклеилась. И я даже рада, что это произошло! Теперь конструкцию можно полностью разобрать.

Верхнюю рейку можно было попробовать закрепить на саморез, но она такая тоненькая, что побоялась — треснет. Прибила гвоздиками.