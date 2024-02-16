Самые яркие и долго цветущие виды и сорта пупавки

Эти симпатичные, жизнерадостные цветы очень популярны у садоводов. В народе их ласково называют «желтые ромашки», но на самом деле это пупавки. В период цветения — невероятно обильного и продолжительного — они становятся бесспорными акцентами клумб и миксбордеров.

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И хотя на дачах можно встретить немало других неприхотливых «ромашек» — рудбекии, дороникум восточный, гелениум осенний, мелколепестники, гайлардии гибридные,

девясилы, телекии, гелиопсисы, — пупавки неизменно остаются в числе самых популярных. Чем же они пленили сердца садоводов? Сейчас узнаем.

Ботаническое досье

Пупавка (Anthemis) из семейства Астровые (Asteraceae) — это обширный род недолго живущих многолетников, насчитывающий около 100 видов, распространенных практически по всему земному шару, с центром видового разнообразия в Средиземноморье.

По одной из версий название рода произошло от латинизированного древнегреческого anthemon («цветок»), что связано с обильным цветением; по другой — от древнегреческого названия ромашки.

На Черноморском побережье Краснодарского края встречается пупавка Воронова (A. woronowii). Цветет беспрерывно мелкими ромашкоподобными соцветиями; в условиях культуры встречается редко, хотя очень привлекательна поздним, почти зимним цветением.

Пупавка Маршалла

Пупавка Маршалла, или Биберштейна (Anthemis marschalliana, syn. A. biebersteiniana, A. rudolphiana), родом с Кавказа, из Северной Турции. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам USDA 4-10.

Многолетник высотой 20-45 см и шириной 45-60 см, образующий коврик. Листья длиной до 7 см, обратнояйцевидные, дважды перисто-рассеченные, шелковисто-серые, густо расположенные на стеблях. Соцветия-корзинки одиночные, желтые, диаметром 1,5 см, с бело-шерстистыми оберточными прицветниками с черными краями. Цветет с поздней весны, в начале лета.

Пупавка Купани

Пупавка Купани (A. cupaniana, syn. A. punctata subsp. cupaniana) родом из Италии (о. Сицилия). Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 4-10.

Многолетник высотой 30 см и шириной 90 см, образующий живописный коврик. Листья очень красивые — длиной 7-12 см, шелковисто-серые (зимой — тускло-серо-зеленые), обратнояйцевидные, дважды перисто-рассеченные. Соцветия — белые корзинки диаметром до 6 м. Цветет в начале лета, очень обильно и долго, количество соцветий уменьшается постепенно.

Пупавка Святого Иоанна

Пупавка Святого Иоанна (Cota tinctoria subsp. sancti-johannis, syn. A. sancti-johannis) родом из Юго-Западной Болгарии. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 3-8.

Недолговечный комковатый многолетник высотой 60-90 см и шириной 60 см. Листья длиной около 5 см, шелковисто-серые с белыми кончиками, продолговатые, перисто-рассеченные. Цветет ярко-желтыми или оранжевыми корзинками диаметром 3-5 см в течение всего лета. При близком размещении гибридизирует с пупавкой красильной.

Пупавка красильная

Пупавка красильная, «золотая Маргарита», «бычья ромашка» (A. tinctoria) родом из Европы, с Кавказа, из Турции, Ирана. В природе она распространена на сухих лугах, в полях, у дорог, на известняках европейской части России, в Западной Сибири, Средней Азии. Зимостойкость (согласно данным USDA) соответствует зонам 3-8.

Длиннокорневищный комковатый малолетник высотой 30-90 см и шириной 90 см с хорошо разветвленным корневищем. Стебли прямые, прочные, серо-зеленоватые, ветвистые наверху. Листья длиной 1-5 см на коротких черешках, серо-зеленые, войлочно-опушенные, от обратноланцетных до обратнояйцевидных, дважды-трижды перисто-рассеченные.

Цветочные корзинки одиночные, диаметром 3-5 см, желтые, с серо-шерстистыми оберточными прицветниками на длинных цветоножках. Цветет в июне, июле, августе.

Семена созревают в августе, образует массовый самосев. Чтобы этого не допустить, после цветения цветоносы срезают. Размножают — семенами. В первый год жизни у растения развивается розетка листьев — и лишь на второй появляются цветоносы.

Декоративные сорта пупавки красильной

'Beauty of Grallagh'. Куст высотой и шириной по 60-90 см. Цветочные корзинки оранжево-желтые.'E.C. Buxton'. Растения высотой и шириной по 45-70 см. Цветочные корзинки лимонно-желтые.

'Grallagh Gold'. Кустики высотой и шириной по 60-90 см. Цветочные корзинки ярко-желтые.'Kelwayi'. Растения среднего габитуса — в высоту и ширину достигают по 60 см. Цветочные корзинки чисто-средне-желтые.

'Sauce Hollandaise'. Растения высотой 60 см и шириной 40-60 см. Цветочные корзинки светло-кремовые, почти белые. Листья темно-зеленые.

'Wargrave'. Сорт высотой и шириной по 60-90 см. Цветочные корзинки светло-желтые.

Особенности выращивания пупавок

Пупавки зимостойки в пределах указанных зон USDA. Лучше их выращивать на умеренно плодородной, хорошо дренированной песчаной или гравийной почве на открытом солнце.

Пупавка Маршалла в южных регионах России предпочитает полутень с защитой от зимней сырости. Пупавка Святого Иоанна и п. красильная часто недолговечны. Чтобы увеличить срок их жизни, обрезайте их сразу после цветения, дабы стимулировать развитие сильного прикорневого роста.

Пупавки размножают семенами. Их высевают весной в контейнеры в холодном парнике. Сорта п. красильной делят весной — или укореняют прикорневые черенки

весной и в конце лета. Пупавки склонны к повреждению голыми

Размещение пупавок на даче

С желтыми, оранжевыми цветками хорошо сочетаются синие и фиолетовые, образуя эффектный контраст. В таких композициях пупавки великолепно смотрятся с

миксбордер еще более интересным.

Серо-зеленая окраска листьев пупавок говорит об их способности переносить высокие температуры. Поэтому для дачи в средиземноморском стиле и для модных сейчас гравийных цветников жаростойкие и засуховыносливые пупавки как раз то что надо. В такие композиции можно ввести

Удачным дуэтом с пупавками на южных экспозициях

рокариев можно считать различные чистец,

ясколки, коровяки — и полыни, прежде всего полынь кавказскую, п. Людовика, п. Шмидта, п. Стеллера.

Сорта пупавки красильной будут превосходны в долгоцветущих

бордюрах; в течение многих недель они будут радовать глаз своими милыми «ромашками».

Большинство ее сортов пригодны для срезки. Раньше ее измельченные листья и цветочные корзинки использовали как средство для отпугивания моли.

А вам знакомы эти милые «ромашки», которые на самом деле вовсе и не ромашки? Удачно ли сложилась ваша дружба или были какие-либо сложности?