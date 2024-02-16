Как правильно подготовить и посадить сейчас весенние луковичные

Хотя при упоминании о луковичных на ум приходят осенние гладиолусы и анемоны, есть множество цветов, которые можно посадить весной, чтобы они радовали глаз до самой осени. Эти роскошные растения и декоративная листва помогут сохранить участок ярким и красивым, когда другие могут увянуть.

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Вопрос о том, сажать многолетники в открытый грунт осенью или весной, зависит от вашей зоны выращивания. Общее правило — высаживайте луковичные после того, как минует опасность заморозков. Некоторые из них будут обильно цвести в первый же сезон. Хорошая новость заключается в том, что посадка цветочных луковиц — это быстро, легко и практически всегда приводит к цветению.

«Сейчас, в феврале, можно высадить луковицы в горшки или контейнеры — а когда снег растает, перевезти их на участок, только подберите для них место, хорошо освещенное солнцем (или затененное, если того требует конкретный вид цветов)», — рассказывает садовод Валентина Прошина.

Как выращивать луковицы цветов в контейнерах

Емкость должна соответствовать всего двум критериям. Во-первых, она должна быть достаточно большой, чтобы там было достаточно почвы не только для питания луковиц во время их роста, но и для их изоляции от возможных весенних холодов.

Во-вторых, контейнер должен быть хорошо дренирован. Цветочные луковицы, оставленные в почве с недостатком или избытком воды, быстро начнут гнить. Если ваш любимый контейнер сам по себе не очень хорошо дренируется, вы всегда можете решить эту проблему, поместив внутрь другой. Осталось только найти место на подоконнике или балконе, где будет полное солнце или частичная тень, и все в порядке.

Почва и посадка

Хотя у вас может возникнуть соблазн наполнить контейнеры почвой из своего сада, лучше использовать смесь песчаной и горшечной земли. Удобрения добавлять не нужно. Просто посадите луковицы по кругу, близко друг к другу, но так, чтобы они не касались друг друга. Насильно снимать верхний слой с луковиц не нужно — только тот сухой слой, который легко отделяется сам.

«Сажайте острым концом вверх. Легко определить заостренный конец тюльпана, а вот с крокусом сложнее. Но в большинстве случаев, даже если вы не угадали, луковица все равно найдет дорогу наверх. Сажайте крупные луковицы на глубину около 15—17 см, а мелкие — на 10—12», — подсказывает Валентина.

После посадки луковицы следует поливать не чаще раза в три-четыре дня. Лучше всего держать контейнеры в прохладном помещении (оптимально — до 10—12 градусов тепла).

Последующий уход

В зависимости от того, какие луковицы вы посадили, где-то в марте-апреле начнут появляться первые зеленые ростки. Это сигнал к тому, чтобы перенести их в солнечное место на участке. С этого момента вы должны поливать их ежедневно, и вскоре ваши растения начнут цвести во всей своей красе.