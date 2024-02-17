Домохозяек призвали приманивать мокриц картошкой

Домохозяйкам посоветовали приманить мокриц и чешуйниц картошкой, чтобы избавиться от этих нежелательных насекомых в ванной комнате. К этому их призвали эксперты издания «БелНовости».

© Лента.ру

Специалисты предложили сначала провести в доме генеральную уборку, а затем сделать в сыром картофеле небольшие отверстия, разрезать клубни на кусочки и разложить по ванной комнате. Они заверили, что через сутки после этого овощ останется только выбросить.

Другим эффективным методом борьбы с мокрицами и чешуйницами эксперты назвали раствор на основе борной кислоты. Для его приготовления понадобится развести чайную ложку средства в половине литра воды и протереть поверхности.