Перечислены особенности памяти у кошек

Известно, что кошки могут запоминать как людей, так и различные события. Зависит это всё от значимости того или иного момента в жизни питомца и от эмоций, которые он испытал.

© Ferra.ru

Объём кратковременной памяти у кошек составляет 16 часов. При этом исследования показывают, что когда эти животные долгое время обходили различные препятствия, то они запоминали расположение объектов на целые сутки.

Долгосрочная память у кошек в объёме не ограничена. Считается, что они помнят определённые моменты целых 10 лет.

GAS-KVAS

Хозяев кошки помнят всегда. Кроме того, они могут его узнать просто по запаху и голосу. Если же говорить о запоминании гостей в доме и незнакомцев, то всё зависит от частоты взаимодействия человека с кошкой. Но если питомец видит кого-то впервые, то может его запомнить на 16 часов.

Известно также, что кошки отлично помнят важные для них места, негативный опыт, жесты и слова определённых людей, своих сородичей.