То, что территорию по разным причинам могут метить самцы, для большинства владельцев хвостатых не секрет. Некоторые даже специально заводят питомцев женского пола в надежде избежать неприятных запахов и нежелательного поведения, но не задаются закономерными вопросами, а метят ли кошки территорию, как коты, почему и как это происходит.

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Александра Евгеньевна Денисова – ветеринарный врач общей практики

И здесь владельцев может поджидать сюрприз — некоторые самки совсем не прочь пометить различные поверхности в доме. А запах их меток не менее интенсивный и яркий, чем от меток котов. В этой статье разберем, для чего и по каким причинам животные могут метить территорию и какие способы отучения существуют.

Как метят кошки?

В большинстве случаев питомцу для того, чтобы пометить территорию, достаточно просто потереться о предметы или человека, поскольку в области морды у них есть железы, выделяющие индивидуальный запах. Такие железы расположены и в других частях тела, например, на лапах — кошки оставляют свой аромат, когда точат когти. Также они есть в районе ануса.

Но может ли кошка метить предметы как самец? Такое поведение среди «мальчиков» действительно более распространено, но и самки могут метить, правда, делают это гораздо реже. Внешне это выглядит, как и у кота, хотя и может быть «изящнее». Кошка подходит к интересующей ее поверхности, задирает хвост, слегка трясет задней частью тела и выпускает несколько капель или даже коротких струек мочи.

Почему кошки метят как коты?

Прежде чем отучать питомца от «плохой привычки», нужно понять, почему он это делает, полезно будет отследить локализацию меток. Причины таким действиям могут быть разные, и решения проблемы в одном случае могут быть совершенно бесполезны в другом. Приведем список возможных причин, почему кошка метит территорию как кот.

Течка

В возрасте приблизительно 6-8 месяцев у кошки наступает половое созревание, просыпается инстинкт размножения, и самка начинает искать партнера. Но если большинство питомцев ограничиваются в период половой охоты утробными зазывающими звуками, катанием по полу и избыточной, даже навязчивой нежностью к владельцу, некоторые особи идут дальше и начинают метить, чтобы потенциальный партнер точно не прошел мимо.

Чаще всего «страдают» следующие части дома:

Двери и косяки;

Диваны и кровати;

Кошачья лежанка.

Шансы на оставление пахучих меток заметно повышаются, если в одной квартире или где-то рядом живут некастрированные самцы, особенно, если они метят входную дверь.

Территориальные споры

Когда в одном помещении живет несколько кошек, между ними может начаться соперничество. Обычно территорию метит самая «доминантная» самка, ее сразу можно определить по поведению. Такие же действия может демонстрировать любимица, если в дом принесли новое животное, или даже если в семью вошел новый человек. Так кошка показывает, кто здесь главный. Чем больше «претендентов» на квадратные метры жилплощади, тем больше шансов, что питомица начнет оставлять следы по всему дому.

Переезд, ремонт, смена обстановки

Кошки привыкают к своему жилью, в особенности к запахам, а при переезде попадают в место, где все запахи новые. После масштабного ремонта знакомые ароматы также исчезают. Некоторые питомцы могут начать метить, чтобы оставить свой уникальный запах и быстрее привыкнуть к новому месту обитания.

Стресс, нервное напряжение

Если кошка начала оставлять метки на мебели, дверях, собственных игрушках и других поверхностях, вспомните, не было ли недавно пережитого стресса. Нервное состояние провоцируют самые разные события: лечение, стерилизация, смена владельца, сильный испуг. Стресс может быть вызван и тем, что кошке не дают покоя, и при этом у нее нет места, где она могла бы остаться в одиночестве. Если метки вызваны этой причиной, у кошки может также снизиться аппетит, наблюдаться рвота на нервной почве, апатия.

Заболевания мочеполовой сферы

Если в результате мочеиспускания кошка испытывает болезненные ощущения, она может ассоциировать их с собственным лотком. Самое простое решение для животного в этом случае — найти альтернативное место для туалета, где процесс мочеиспускания не будет столь неприятным. Все подходящие под это поверхности могут параллельно оказаться помеченными. В этом случае необходимо проконсультироваться с ветеринарным врачом, чтобы исключить заболевания мочеполовой системы, а если патология подтвердится, специалист назначит лечение.

Болезни могут стать причиной того, что кошка метит

Выученное поведение (ненамеренное обучение)

Поведение, в результате которого кошка может оставлять метки, возникает при сочетании некоторых обстоятельств. Первое — это отсутствие достаточного внимания животному, когда с ним не играют, не проявляют необходимой ласки, в которой оно нуждается. Второе — это негативное поведение на фоне стресса или заболевания.

И выученное поведение возникает в тот момент, когда владелец наконец-то обращает внимание на кошку, хотя бы по такому негативному поводу. Именно в этот момент животное и запоминает, что нужно делать, чтобы привлечь внимание. Это могут быть метки на диване, кровати, вещах, ведь негативное внимание — это тоже внимание.

Как отучить питомца

Отучить животное метить нежелательные поверхности в квартире или доме вполне возможно.

Но чтобы избавиться от такого поведения наверняка, нужно понимать, почему питомец это делает — от этого зависят способы и методы социализации:

Если самка оставляет метки только во время течки, лучшим методом избавления от такой привычки станет кастрация. Операцию можно провести даже до первой течки или сразу после, если животное не представляет ценности для племенного разведения. Постарайтесь не применять препараты, которые подавляют гормональный фон, это негативно сказывается не только на репродуктивном, но и на общем здоровье питомца. Ни в коем случае нельзя применять физическое наказание и насилие. Если вы поймали любимицу на «месте преступления», допустимо лишь мягкое выражение недовольства голосом и перемещение кошки к лотку. Чтобы избавиться от неприятного запаха, привлекающего на это место питомицу снова и снова, необходимо замыть метку водой, а потом обработать специальным нейтрализующим средством. Если питомица пытается метить постоянные места, можно обработать их отпугивающим спреем, обладающим для животных неприятным запахом. Если кошка метит вещи из-за заболевания мочеполовой системы, то она перестанет «хулиганить» после того, как недомогание будет вылечено, поэтому оставление меток — лишний повод показать ее ветеринарному врачу, особенно в том случае, если это – не единственный симптом. Если есть подозрения, что причиной оставления меток на мебели и других поверхностях стал стресс, нужно обеспечить животному покой. Предоставьте ей место, где она может быть уверена, что ее не потревожат, объясните детям, что не нужно лишний раз беспокоить животное. В крайних случаях ветеринарный врач может порекомендовать седативные и успокоительные средства, но заниматься самолечением не стоит. Если метки связаны с появлением нового члена семьи, поможет только время. Рано или поздно кошка привыкнет к новому человеку. Если вы взяли в дом еще одного питомца, то животных можно первое время изолировать друг от друга, дозировать общение и устраивать знакомство и встречи только в присутствии владельцев. В некоторых случаях придется пересмотреть манеру взаимодействия с питомцем и методики воспитания. Не рекомендуется физически его наказывать, такие действия вызывают стресс, а метить любимица может, в том числе, на фоне него.

Теперь, когда вы знаете, может ли кошка метить территорию, как кот, и какими способами возможно бороться с нежелательным поведением, вам потребуется только запастись временем, чтобы определить причину, и терпением, чтобы отучить животное от такой привычки.

Если проблему не получается решить или у вас возникают сомнения, можно проконсультироваться с зоопсихологом или фелинологом — специалистом по поведению кошек.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Кошки метят территорию или только коты?