Перепланировка в доме с деревянными перекрытиями: как согласовать работы

Приобретая квартиру в историческом центре города или получив ее в наследство, собственники часто хотят провести перепланировку помещений. О нюансах в этом вопросе рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

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При возведении домов в начале прошлого века зачастую использовали деревянные перекрытия — это необходимо учитывать при разработке проектной документации по перепланировке. Речь идет о зданиях, построенных до 1950 года, большая часть которых располагается в центре столицы. Дома с деревянными перекрытиями можно увидеть в том числе на улицах Тверской (дом 12, строение 2), Малая Лубянка (дом 16), Большая Дмитровка (дом 7/5, строение 3) и других.

Узнать информацию о типе перекрытий в вашем доме можно в техническом паспорте на квартиру или в управляющей организации. Также эти данные может предоставить проектная организация при обследовании помещения.

Для домов с деревянными перекрытиями действуют более строгие требования к порядку проведения работ и выбору строительных материалов. Ведь даже демонтаж якобы ненесущей перегородки может привести к провисанию перекрытия, так как возможно, что эта конструкция принимала на себя нагрузку от перекрытия вышерасположенной квартиры.

Собственнику, который хочет сделать перепланировку, необходимо получить заключение о техническом состоянии несущих конструкций здания и о возможности производства планируемых работ у автора проекта многоквартирного дома. В случае отсутствия такой проектной организации следует обратиться в ГБУ «Экспертный центр».

Специалист проектной организации обследует помещения и оформит проект, который заверит электронной подписью организации. После этого собственник должен подать заявление о согласовании перепланировки помещения на сайте mos.ru.