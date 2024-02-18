Настоящая загадка: как понять, что кошка вас любит

"Любит ли меня моя кошка?" - у многих владельцев представителей кошачьих возникает подобный вопрос, поскольку всем хорошо известно, что кошки - это достаточно независимые и своенравные домашние питомцы. Если ей захочется побаловать себя и привлечь к себе внимание, она даст вам об этом знать, ну а если она хочет побыть одна, лучше к ней не приставать. Значит ли это, что она вас любит? Совсем нет. Проще говоря, это ее натура, и единственное, что вы можете сделать, это уважать ее личное пространство.

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Однако все-таки существуют безошибочные признаки, которые всегда (или почти всегда) показывают, что кошка считает вас "своим человеком".

1. Кошка мурлыкает

Несмотря на то, что кошки могут мурлыкать по разным причинам, ясно, что если ваша кошка мурлычет, когда она рядом с вами, когда вы играете с ней или гладите ее, этот признак указывает на то, что она чувствует себя с вами максимально расслабленно. Кроме того, уверены, что мурлыканье вашей любимицы расслабляет и вас.

2. Кошка вылизывает вас

Язык кошек шершавый, как наждачная бумага. Однако, если ваша кошка лижет вас, это потому, что она хочет побаловать вас и ухаживать за вами. С человеческой точки зрения, это все равно что посещать спа-сеанс.

3. Кошка следует за вами повсюду

Такое "преследование" иногда может показаться кому-то несколько обременительным, но если кошка так делает, то это потому, что она хочет быть с вами как можно дольше, и потому, что она считает вас "своим человеком".

4. Кошка приносит вам "подарки"

Под подарками мы подразумеваем не драгоценное кольцо, конечно. "Подарки" от кошки - это пойманная мышка, насекомое или что-то подобное. Для кошки такой подарок очень много значит. Когда она оставляет у ваших ног одну из своих недавно пойманных жертв, она хочет показать вам, что вы являетесь частью ее "стаи", и она делится с вами своей добычей. Вместо того, чтобы ругать ее за это, примите ее "подарок", и похвалите ее за это.

5. Кошка ложится перед вами животом вверх

И собаки, и кошки ложатся животом вверх только в том случае, если чувствуют к нам полное доверие. Это положение тела питомца, связанное с покорностью, является безошибочным символом любви к вам вашей кошки. Дело в том, что живот - одна из самых уязвимых зон животного, и если он решает показать вам эту часть тела, он действительно любит вас и доверяет вам на 100%.

6. Хвост трубой

Если вы видите, что ваша кошка приближается к вам, и в этот самый момент она поднимает хвост и слегка крутит кончиком, - бинго!, - это означает, что ей с вами спокойно и она вас любит.

7. Кошка спит с вами

Еще один жест, который скажет, любит ли вас ваша кошка и доверяет ли она вам, - это если она привыкла спать с вами, рядом с вами или на вас. Подумайте, что для них сон - это действие, при котором они раскрывают себя и становятся более уязвимыми, чем когда-либо. Поэтому, если кошка решает сделать это с вами, это потому, что она чувствует себя с вами защищенной и полностью уверена в вас.

8. Кошка мнет вас лапками

Считается, что этот очень любопытный жест происходит у котят, когда они стимулируют живот своей мамы, чтобы получить молоко. Если ваша кошка "массирует" вас своими лапками, конечно, это не значит, что она просит у вас грудного молока, это просто способ наладить отношения и показать, что ей с вами комфортно. Хотя кошки так часто делают еще по причине, что хотят "обозначить территорию", поскольку их лапы выделяют феромоны во время массажа, и это способ выразить "это мое".