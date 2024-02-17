В Казани кот умер во время чистки зубов в ветклинике

Жительница Казани обвинила ветклинику "Ветэксперт" в смерти своего кота, который умер после чистки зубов. Мария оставила кота на операцию, но спустя несколько часов ей сообщили о его сердечной остановке, не объяснив причину смерти. Девушка утверждает, что кот был здоров, проходил регулярные осмотры и УЗИ.

© Последние новости

Мария пришла в клинику, недоумевая по поводу произошедшего. Врачи избегали разговоров о причинах смерти кота, однако один из них упомянул о чистке зубов и удалении зубов до его смерти. Официальный эпикриз упоминал остановку сердца через 20 минут после начала операции.