Россиян предостерегли от выращивания одного популярного цветка на даче

«Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление. Хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной рассматривается уже как уголовное преступление», — объяснил Гаврилов, добавив, что в таком случае может грозить лишение свободы на срок до двух лет.