Уральцы могут перенять датскую философию хюгге
В датском языке есть красиво звучащее слово – «хюгге». Условно оно переводится, как уют.
Это слово означает датскую философию, которая подчеркивает умение ценить простые радости жизни, такие как общение с близкими, домашний уют и хорошая еда.
Сами датчане из числа бывших россиян так описывают хюгге:
«В холодное время года балкон или окно украшаются красивыми фонарями или гирляндой. Так создаётся уют. Для просмотра фильма в этой атмосфере приглашаются друзья. Такие простые радости жизни»
В тёплое время года на просторные широкие балконы датчане устанавливают барбекю (или во двор). На шашлыки, как и в России, принято собираться компанией близких людей или родственников. А в холодное, тёмное время года балконы, соответственно, служат для создания атмосферы хюгге.
Датское хюгге также означает неспешный, неторопливый темп жизни, и без того свойственный этой стране. Направление создания датского уюта стало популярным в Европе и даже дошло до России после выхода книги “Хюгге: искусство жить счастливо”. Книга рассказывает о датской философии и применении в своей жизни хюгге.
«Чтобы создать атмосферу хюгге, можно следовать некоторым советам:
1. Используйте теплые цвета в интерьере, такие как бежевый, коричневый и оранжевый.
2. Создайте уютное освещение, используя свечи, торшеры или настольные лампы.
3. Украсьте свой дом с помощью натуральных материалов, таких как дерево, камень и текстиль.
4. Используйте ароматы, которые вызывают у вас приятные воспоминания, например, эфирные масла или свечи с натуральными ароматами.
5. Готовьте домашнюю еду, используя натуральные ингредиенты.
6. Проводите время с близкими и друзьями, наслаждаясь общением и приятной атмосферой.
7 Слушайте музыку, которая вам нравится, или читайте книги, которые вам интересны.
8. Не забывайте о мелочах, которые делают жизнь приятной, например, о маленьких подарках для близких»
Приятного вам хюгге!