Уральцы могут перенять датскую философию хюгге

В датском языке есть красиво звучащее слово – «хюгге». Условно оно переводится, как уют.

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Это слово означает датскую философию, которая подчеркивает умение ценить простые радости жизни, такие как общение с близкими, домашний уют и хорошая еда.

Сами датчане из числа бывших россиян так описывают хюгге:

«В холодное время года балкон или окно украшаются красивыми фонарями или гирляндой. Так создаётся уют. Для просмотра фильма в этой атмосфере приглашаются друзья. Такие простые радости жизни»

В тёплое время года на просторные широкие балконы датчане устанавливают барбекю (или во двор). На шашлыки, как и в России, принято собираться компанией близких людей или родственников. А в холодное, тёмное время года балконы, соответственно, служат для создания атмосферы хюгге.

Датское хюгге также означает неспешный, неторопливый темп жизни, и без того свойственный этой стране. Направление создания датского уюта стало популярным в Европе и даже дошло до России после выхода книги “Хюгге: искусство жить счастливо”. Книга рассказывает о датской философии и применении в своей жизни хюгге.

«Чтобы создать атмосферу хюгге, можно следовать некоторым советам:

1. Используйте теплые цвета в интерьере, такие как бежевый, коричневый и оранжевый.

2. Создайте уютное освещение, используя свечи, торшеры или настольные лампы.

3. Украсьте свой дом с помощью натуральных материалов, таких как дерево, камень и текстиль.

4. Используйте ароматы, которые вызывают у вас приятные воспоминания, например, эфирные масла или свечи с натуральными ароматами.

5. Готовьте домашнюю еду, используя натуральные ингредиенты.

6. Проводите время с близкими и друзьями, наслаждаясь общением и приятной атмосферой.

7 Слушайте музыку, которая вам нравится, или читайте книги, которые вам интересны.

8. Не забывайте о мелочах, которые делают жизнь приятной, например, о маленьких подарках для близких»