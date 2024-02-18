Нижегородцев предупредили о кошачьем коронавирусе
О симптомах и признаках коронавирусной инфекции у людей слышали уже почти все. Однако, далеко не каждый знает о том, что коронавирус могут подхватить и питомцы. Об этой инфекции ИА «В городе N» рассказала врач ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН» Динара Аляутдинова.
Она подчеркнула, что этот штамм не передается людям. Им могут заразиться собаки, но чаще всего болезнь подхватывают кошки. Заражение происходит фекально-оральным путем, поэтому чаще всего заболевают животные, которые содержатся в приютах или большими группами.
Коронавирусный гастроэнтерит может проходить бессимптомно, а может сопровождаться диареей.
«Если владелец приходит к ветеринарному врачу, когда у его кошки, допустим, диарея с кровью, что мы можем подумать сначала? Что это гельминты и коронавирусный гастроэнтерит, так как он сейчас встречается чаще. И предлагаем сдать анализы на яйца глист и на коронавирусный гастроэнтерит», — объяснила ветеринар.
Если диагноз подтвердится, кошке могут назначить лечение. Однако, как предупредила Аляутдинова, даже после полного курса вирус может остаться в организме животного.
«Он может исчезнуть через месяц, через два и даже через год. Кошка может спокойно с ним жить, но заражать других кошек. Страшно то, что этот вирус может мутировать и возникает вирусный перитонит кошек. То есть бывает с положительным коронавирусным гастроэнтеритом ходят и через какое-то время, если происходит какой-то малейший стресс для кошки или что-то подобное, то вирус мутирует в другую болезнь», — рассказала ветеринарный врач.
При перитоните, то есть воспалении брюшины, у кошки накапливается свободная жидкость в грудной или брюшной полости, ухудшается состояние, появляется угнетение и пропадает аппетит.
«Далее это может переходить в нервную форму: мы заметили, что могут быть проблемы с глазами — резкая потеря зрения. Врач назначает пробное лечение. Чаще всего это противовирусный препарат, который лечит наш человеческий коронавирус», — рассказала ветеринар.
Она объяснила, что если буквально пару лет назад, ветеринары не могли найти лекарств для животных с этой болезнью, вынуждены были усыплять, то сейчас им удается лечить питомцев с вирусным перитонитом и даже возвращать им зрение.