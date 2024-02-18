Нижегородцев предупредили о кошачьем коронавирусе

О симптомах и признаках коронавирусной инфекции у людей слышали уже почти все. Однако, далеко не каждый знает о том, что коронавирус могут подхватить и питомцы. Об этой инфекции ИА «В городе N» рассказала врач ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН» Динара Аляутдинова.

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Она подчеркнула, что этот штамм не передается людям. Им могут заразиться собаки, но чаще всего болезнь подхватывают кошки. Заражение происходит фекально-оральным путем, поэтому чаще всего заболевают животные, которые содержатся в приютах или большими группами.

Коронавирусный гастроэнтерит может проходить бессимптомно, а может сопровождаться диареей.

«Если владелец приходит к ветеринарному врачу, когда у его кошки, допустим, диарея с кровью, что мы можем подумать сначала? Что это гельминты и коронавирусный гастроэнтерит, так как он сейчас встречается чаще. И предлагаем сдать анализы на яйца глист и на коронавирусный гастроэнтерит», — объяснила ветеринар.

Если диагноз подтвердится, кошке могут назначить лечение. Однако, как предупредила Аляутдинова, даже после полного курса вирус может остаться в организме животного.

«Он может исчезнуть через месяц, через два и даже через год. Кошка может спокойно с ним жить, но заражать других кошек. Страшно то, что этот вирус может мутировать и возникает вирусный перитонит кошек. То есть бывает с положительным коронавирусным гастроэнтеритом ходят и через какое-то время, если происходит какой-то малейший стресс для кошки или что-то подобное, то вирус мутирует в другую болезнь», — рассказала ветеринарный врач.

При перитоните, то есть воспалении брюшины, у кошки накапливается свободная жидкость в грудной или брюшной полости, ухудшается состояние, появляется угнетение и пропадает аппетит.

«Далее это может переходить в нервную форму: мы заметили, что могут быть проблемы с глазами — резкая потеря зрения. Врач назначает пробное лечение. Чаще всего это противовирусный препарат, который лечит наш человеческий коронавирус», — рассказала ветеринар.