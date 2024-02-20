10 многолетников с практически черными цветками — подборка уникальных сортов

Садоводы всегда имели склонность к экспериментам. И

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черные цветы, небывалые в дикой природе, — это один из трендов для любителей необычного и диковинного. В нашей статье пойдет речь о сортах декоративных многолетников, обладающих нетривиальной окраской цветков — почти черной.

Следует понимать, что истинно черные цветки увидеть непросто. Большинство имеет очень глубокую, темную и густую окраску классических тонов: бордового, фиолетового или красного. При определенном освещении такие цветы кажутся черными или почти черными, что выделяет их из общей массы. И тут особое внимание стоит уделить тюльпанам: существует множество потрясающих сортов с цветками удивительной окраски. Узнать о них вы сможете, заглянув в публикацию

1. Аквилегия

Иное название — водосбор — за способность листьев собирать дождевую влагу. Считается многолетником условно, так как жизнь растения коротка — не более 5-6 лет. Природные виды не слывут особо декоративными, но в умелых руках ученых они преобразились. С учетом легкости гибридизации были выведены разнообразные сорта, различающиеся как габитусом растений, так и формой и окраской цветков. В контексте нашей статьи интересен сорт 'Black Barlow' с махровыми темно-пурпурными цветками — и листьями, напоминающими папоротник. Диаметр цветка — 4-5 см, высота растения до 80 см.

Также есть сорта других оттенков, но тоже с очень темными цветками. Например, 'Башня (темно-синяя)', 'Warwick' (махровый, высота до 60 см), 'William Guinness' (пурпурно-черные цветки с контрастными центрами, высота — 90 см).

Аквилегии зимостойки, их просто размножить семенами. Если на участке присутствует несколько разновидностей, то они легко переопыляются, и тогда из самособранных семян вырастают новые гибриды, предположить внешний облик которых невозможно.

2. Герань садовая

Этот один из лучших многолетников, украшающих наши дачи. Природную красоту гераней селекционеры смогли усилить, и сейчас в ассортименте — масса разнообразных сортов и форм. В России чаще всего выращивают герань гималайскую, г. красно-бурую, г. кроваво-красную, г. крупнокорневищную, г. луговую.

Темными, почти черными цветками обладает герань красно-бурая, или темная (в Англии ее еще называют «траурная вдовушка»). Ее высота около 80 см, диаметр до 45 см. Цветки диаметром 2-2,5 см могут быть темно-пурпурными, фиолетово-синими, белыми. Распускаются в конце весны или начале лета, цветут около 3 недель. Интересны сорта 'Ворон', 'Весна', 'Лиза', 'Samobor', 'Raven', 'Springtime'.

3. Ирис

Если принимать во внимание только многолетние корневищные ирисы, известно, что они подразделяются на 10 групп. Наиболее популярной и многочисленной считается группа Ирисы бородатые, которые были так названы из-за присутствия на нижних лепестках бородки из многочисленных волосков. Цветут они с начала мая до середины июня. Есть масса сортов на любой вкус, в том числе и практически черного цвета: 'Black Dragon', 'Here Comes the Night', 'Black Suited', 'Crimson Lights', 'Before the Storm', 'Old Black Magic' и т.д.

Также существует вид ирис золотисто-расписной (Iris chrysographes) с темно-фиолетовыми, почти черными цветками. Цветет в июне-июле. В продаже можно встретить сорта 'Черная ночь', 'Black Form'.

4. Лилейник

Это растение еще называют красодневом за его особенность — каждый цветок живет один день, а затем вянет. Однако количество цветков у взрослого растения велико, поэтому цветение длится долго. Цветение лилейников приходится на конец июня — начало августа в зависимости от сорта.

Лилейник — беспроблемный многолетник, при этом выбор вариантов огромен: есть карликовые (30-50 см), среднерослые (до 80 см) и гиганты выше 1 м. Разнообразие окрасок тоже поражает, в том числе есть так называемые черные сорта — те, что имеют очень темные лепестки бордовых и фиолетовых тонов. Вот несколько известных наименований: 'Black Panther', 'Ana Maria Margetts', 'Black Falcon Ritual', 'Buddy's Black Lady', 'Cloak of Darkness', 'Earl Porter', 'Midnight Dynamite', 'Alaskan Midnight' и др.

5. Морозник

Растение тенистых участков. Согласно названию, просыпается невероятно рано, вместе с подснежниками, и расцветает уже в конце марта даже в средней полосе. Видов морозников много, но особенно популярны м. черный (с крупными цветками, направленными вверх), м. восточный (с изящными поникающими цветками) и различные гибриды. У садоводов более востребованы морозники с яркими цветками: после черно-белой зимы хочется видеть больше цвета. Однако сорта с очень темными, практически черными цветками обладают просто мистическим внешним видом.

Обратите внимание на следующие сорта: 'Blue Lady', 'Pretty Ellen Purple', 'Double Ellen Purple', 'Double Black', 'Hello Ruby', 'Black Swan'. C учетом того, что морозники очень изменчивы, понятие сорта для них довольно эластично, но есть линии, отличающиеся стабильностью. Например, у м. восточного это известная сортосерия Schmiemann Strain Lady Series (Lady Series).

Эти растения лучше развиваются на тяжелой, умеренно влажной глинистой почве с нейтральной реакцией, не любят застоя воды.

6. Пион

Селекционеры постарались и вывели для любителей пионов сорта с темно-бордовой и глубокой пурпурной окрасками цветков, многие из которых выглядят как бархатисто-черные. Они хорошо смотрятся в сочетании с культиварами с белыми или нежно-розовыми соцветиями, но и в качестве солитеров выглядят элегантно и необычно.

Сорта с очень темными цветками можно найти среди разных групп. Древовидные 'Black Panther' с розовидным типом цветка, 'Hatsugarasu'/'Chu Wu' (син. 'Полночь') с полумахровыми цветками, 'Guan Shi Mo Yu' (син. 'Champion Black Jade', 'Черная корона'), 'Vesuvian' и 'Black Tiger' с махровыми цветками.

Среди травянистых выделяются 'Chocolate Soldier', 'Black Pearl', 'Wu Long Tan Hai' (син. 'Священная гора'), 'Hei Hai Bo Tao' (син. 'Черный жемчуг'), 'Black Beauty', 'Bob', 'Obsidian' (самый темный из молочноцветковых), 'Lafayette Escadrille', 'Buckeye Belle'. Хороши ито-гибриды 'Dark Eyes' и 'Chief Black Hawk'.

7. Примула

Среди невероятного количества примул, которые, к слову, до сих пор не имеют четкой классификации, встречаются экземпляры с такими темными цветками, что впору назвать их черными. Они могут быть чернильно-синими, темно-фиолетовыми или густо-коричневого оттенка. Чаще такие встречаются среди примул ушковых и п. бесстебельных (группа Belarina), но есть и другие.

Особняком стоит старинная группа примул Gold-laced. По некоторым сведениям, она относится к виду п. высокая — но с уверенностью сказать нельзя. В нее входит несколько сортов с яркими лепестками в черных, коричневых, красных, фиолетовых тонах, обрамленными желтой или белой (Silver-laced) каймой.

Интересно, что разные виды примул цветут в разное время, так что любоваться их цветками можно с апреля до сентября.

8. Рудбекия западная

Рудбекии давно знакомы садоводам, но в большинстве своем мы в первую очередь представляем виды р. рассеченная, р. блестящая и т.д. — то есть те, что выглядят как яркие «ромашки» или помпоны ('Золотой шар', или 'Goldball'). Однако вид р. западная, что называется, на любителя. Его соцветия не имеют язычковых цветков (лепестков) и представляют собой темно-коричневые или почти черные конусы, иногда усеченные, на длинных (до 1,5 м) стеблях.

Это растение используют в композициях, чтобы добавить динамики. Яркие темные «бусины» легко двигаются над другими растениями и придают цветнику живость и воздушность. Есть сорта — 'Green Wizard', 'Black Beauty'.

9. Роза

На селекции роз наверняка работают самые лучшие и талантливые оригинаторы, ведь речь — о настоящей королеве цветов! Работы по получению черной розы ведутся давно: первый сорт был выведен еще в 1930 г. Но в любом случае лепестки имеющихся на сегодняшний день культиваров имеют бордовый или фиолетовый тон. И даже сенсационная роза Halfeti на поверку не оказалась сортом. В турецкой деревне с одноименным названием сформировались уникальные почвы, и вследствие этого розы на этой территории в начале роспуска действительно выглядели черными, а позже приобретали винную окраску. На других почвах Халфети цвела красными цветками.

Тем не менее есть очень темные сорта. Больше всего их среди чайно-гибридных — 'Black Baccara', 'Black Lady', 'Black Pearl', 'Black Beauty', 'Black Magic', 'Black Prince', 'Black Beautiful', 'Black Tea', 'Schwarze Madonna' (син. 'Barry Fearn', 'Black Madonna', 'Korschwama'). Хороши плетистая 'Black Queen', кустовая 'Louis XIV', флорибунда 'Ebb Tide'.

Бытует мнение, что розы — известные неженки, однако выведено множество сортов, зимующих без укрытия в средней полосе и даже севернее.

10. Чемерица черная

В диком виде на территории России встречается 7 видов чемерицы, а наиболее распространены три — ч. Л'Обеля, ч. белая и ч. черная. Для нас более интересен последний вид. Чемерица черная — акцентное растение. Имеет мощный, толстый стебель, достигающий 130 см в высоту, и крупные (до 40 см в длину) гофрированные листья. Цветет весь июль: формируется соцветие-метелка из многочисленных темно-красных с черным отливом цветков.

Растение выглядит необычно, при этом совершенно неприхотливо и очень зимостойко. Единственное требование — сажать там, где не застаивается вода. Узнать больше о разных чемерицах вы можете, прочитав статью Нужна ли в саду чемерица.