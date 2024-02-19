Эксперт рассказала, как продлить жизнь носкам

Продуктолог Рыжкова: чем натуральнее состав носков, тем сложнее их отстирать.

Натуральное волокно лучше впитывает в себя загрязнения, особенно красящие. Поэтому чем натуральнее состав носков, тем сложнее их отстирывать. О том, как правильно ухаживать за носками, «Газете.Ru» рассказала руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC Ольга Рыжкова.

«Плюс в том, что к таким материалам можно применять более широкий спектр средств и температур стирки. Если на носках присутствуют загрязнения по типу земли/глины, предварительно их необходимо замочить и потереть руками, чтобы избавиться от физических загрязнений типа песчинок и прочего», — объяснила она.

Стирать белые носки из 100% хлопка лучше всего с использованием стиральных порошков, в составе которых имеется кислородный отбеливатель.

«Перед стиркой в машинке их можно замочить в растворе специального кислородного отбеливателя. Стирать следует при температуре воды до 60 градусов на стандартных режимах стирки. Если вы не прибегали к предварительному замачиванию, можно добавить к стиральному порошку немного кислородного отбеливателя, чтобы в процессе стирки вещи отстирались как можно лучше», — добавила эксперт.

Если в составе носков присутствуют синтетические волокна, не стоит часто прибегать к использованию кислородного отбеливателя, в противном случае они послужат вам не так долго, как хотелось бы. Для предварительной обработки пятен лучше использовать жидкие пятновыводители. Стирать можно со стиральным порошком, но температуру воды стоит выбирать до 40 градусов, не выше.

«Стирайте белые вещи отдельно от остальных вещей. Таким образом вам удастся сохранить их белизну надолго. Если белые носки стали приобретать сероватый вид, замочите их в слабом растворе лимонной кислоты (10 г лимонной кислоты на 1 л воды), затем постирайте со стиральным порошком», — резюмировала продуктолог.