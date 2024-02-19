Более 30 процентов россиян не заводят дома животных из-за беспокойства за ремонт

Более 30 процентов россиян не готовы заводить домашних животных, поскольку беспокоятся за сохранность интерьера. Однако большинство участников опроса готовы жить с питомцем и не думать о ремонте. Такие результаты показало исследование интерьерной компании Mr.Doors.

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Участниками опроса стали почти 300 человек, из которых 32 процентов не готовы рисковать ремонтом, заводя дома питомца. При этом 68 процентов респондентов проголосовали за то, что животное важнее интерьера, который всегда можно переделать при необходимости.

По словам пресс-секретаря компании Mr.Doors Кирилла Герасимова, сейчас производители мебели стараются использовать современные антивандальные материалы и покрытия. В их числе — ткани с эффектом «антикоготь», которые позволяют продлить срок службы мебели и сохранить ее внешний вид.