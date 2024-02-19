Кинолог Голубев: собак опасно держать на цепи

«Без должного внимания и социализации вы получите дикое животное, которое будет охранять свою территорию, порой даже от самого хозяина. Собака может начать лаять, пытаться вырваться из цепи, разлизывать шерсть или наоборот стать апатичной и вялой. В этом случае животное может даже навредить себе: любой резкий рывок из-за ограничения может повредить шее. Кроме того, в случае встречи с диким животным у питомца не будет шансов убежать или скрыться», — добавил Голубев.