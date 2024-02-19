Самые необычные породы куриц: черные, хохлатые, пушистые

Человек одомашнил курицу тысячи лет назад. Однако многие привыкли к хрестоматийному образу этой птицы, которая мало кого может удивить своим внешним видом. В действительности в природе существуют такие породы кур, которые легко можно отнести к декоративным.

© Unsplash.com

О самых необычных породах куриц читайте в нашем материале.

Аям цемани

PhotoLanda/Flickr

Большинство россиян привыкло к тому, что оперение у курицы может быть практического любого оттенка: от белого до черного. Однако лишь профессиональные фермеры знают, что в природе существуют абсолютно черные курицы с иссиня-черными перьями. Своей особенности они обязаны генетической мутации. Порода называется Аям цемани.

Аям цемани в России встречаются довольно редко, потому как стоят приличных денег. А родина этих кур — Индонезия. Там считают, что Аям цемани обладают сверхъестественными свойствами. Индонезийцы верят, что черные курицы приносят удачу.

Сфинксы

Соцсети

Курицы обладают самым разным типом оперения, но у некоторых из них перьев вообще нет. А появились они благодаря селекции израильских ученых. В течение 30 лет их целью было вывести породу кур, которая не нуждается в общипывании. Сегодня этот процесс возложили на машины, но без необходимости общипывать тушку цена на производство курятины может снизиться.

Сфинксы от мира кур не так популярны, как другие необычные породы, потому как людей отталкивает их внешний вид. Поклонники этой разновидности кур напоминают, что лысые кошки, например, давно никого не смущают. А значит, и к лысым курам относиться следует как к уникальному семейству кур.

Падуаны

Падуанов смело можно отнести к одной из самых красивых куриных пород. Это семейство зародилось в XVIII веке в Италии. Однако есть версии, что оно появилось гораздо раньше, причем в Англии или в Польше. Cегодня падуаны на фоне

представителей других видов выглядят настоящими аристократами.

Падуанов не просто так относят к декоративным породам. У них пестрый окрас, пышные перья и, самое главное, пышный хохолок на голове. Он делает голову курицы объемнее, будто она вышла в свет со свежей укладкой.

Китайская шелковая

Pixabay.com

Китайская шелковая курица, как пишут в сети, впервые появилась на подворьях тысячу лет назад. От других кур ее отличало необычное оперение: будто шелковое. Кроме того, китайские шелковые курицы могут похвастаться темным оттенком кожи. Также у них пять пальцев на ноге, когда у остальных кур их четыре.

Главная уникальность китайской шелковой курицы в том, что ее оперение на ощупь как шерсть млекопитающего, а не перья птицы. В прошлом ходила легенда, что эту свою особенность птицы получили от предка-кролика. Современным ученым на данный момент не удалось ни опровергнуть, ни подтвердить этот миф.