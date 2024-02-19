Эксперт посоветовал поторопиться с поиском дачи на лето

Эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Владислав Анисимов посоветовал россиянам, желающим снять дачу на лето, заняться ее поиском уже сейчас. Он рассказал «Комсомольской правде», что к апрелю-маю все лучшие варианты по соотношению цена-качество уже будут заняты.

© unsplash

Лучший период для аренды

Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», рассказали, что чем дольше срок аренды, то тем ниже будет цена. Предложений на три месяца на рынке не так много, в основном дачи сдают сразу на год.

Современные арендаторы дач - семьи с детьми или обеспеченные пенсионеры - ищут дома с удобствами, аналогичными городским, поэтому хозяева дач могут получать доход в течение всего года.

Анисимов заявил, что лучшие контракты на съемные дачи встречаются с конца осени и до начала весны. Весной-летом владельцы будут просить за месяц проживания на 20-40 тысяч рублей больше, чем указано в контрактах, заключенных зимой.

Также эксперт посоветовал учитывать, что цены в объявлениях в основном указываются в расчете на долгосрочную (от шести месяцев) аренду. Аренда на два-четыре месяца обойдется дороже.

Направления и цены

Анисимов рассказал, что дачу под Москвой можно снять на лето за 50-90 тысяч рублей в месяц - в зависимости от набора удобств и ее расположения.

Основная часть предложения дач сосредоточена на севере, северо-западе, юго-западе и западе. Северные дачи наиболее доступные: дом в 100-150 «квадратов» с участком в пять-десять соток там можно снять за 50 тысяч рублей в месяц. Западные дачи можно арендовать минимум за 70-75 тысяч рублей в месяц.

Анисимов подчеркнул, что дачи на этих направлениях обеспечены «проезжаемыми» в любые часы трассами и часто станциями МЦД (Московские центральные диаметры) поблизости. Также неподалеку от них можно найти супермаркеты, банки и медицинские учреждения.

Как сэкономить

По словам Анисимова, чтобы сэкономить, придется пойти на некоторые жертвы. К примеру, если с дачи не потребуется часто ездить на работу или по делам, то можно пожертвовать транспортной доступностью и снять жилье на восток или юго-востоке области.