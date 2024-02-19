Эксперт посоветовал поторопиться с поиском дачи на лето
Эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Владислав Анисимов посоветовал россиянам, желающим снять дачу на лето, заняться ее поиском уже сейчас. Он рассказал «Комсомольской правде», что к апрелю-маю все лучшие варианты по соотношению цена-качество уже будут заняты.
Лучший период для аренды
Эксперты, опрошенные «Комсомольской правдой», рассказали, что чем дольше срок аренды, то тем ниже будет цена. Предложений на три месяца на рынке не так много, в основном дачи сдают сразу на год.
Современные арендаторы дач - семьи с детьми или обеспеченные пенсионеры - ищут дома с удобствами, аналогичными городским, поэтому хозяева дач могут получать доход в течение всего года.
Анисимов заявил, что лучшие контракты на съемные дачи встречаются с конца осени и до начала весны. Весной-летом владельцы будут просить за месяц проживания на 20-40 тысяч рублей больше, чем указано в контрактах, заключенных зимой.
Также эксперт посоветовал учитывать, что цены в объявлениях в основном указываются в расчете на долгосрочную (от шести месяцев) аренду. Аренда на два-четыре месяца обойдется дороже.
Направления и цены
Анисимов рассказал, что дачу под Москвой можно снять на лето за 50-90 тысяч рублей в месяц - в зависимости от набора удобств и ее расположения.
Основная часть предложения дач сосредоточена на севере, северо-западе, юго-западе и западе. Северные дачи наиболее доступные: дом в 100-150 «квадратов» с участком в пять-десять соток там можно снять за 50 тысяч рублей в месяц. Западные дачи можно арендовать минимум за 70-75 тысяч рублей в месяц.
Анисимов подчеркнул, что дачи на этих направлениях обеспечены «проезжаемыми» в любые часы трассами и часто станциями МЦД (Московские центральные диаметры) поблизости. Также неподалеку от них можно найти супермаркеты, банки и медицинские учреждения.
Как сэкономить
По словам Анисимова, чтобы сэкономить, придется пойти на некоторые жертвы. К примеру, если с дачи не потребуется часто ездить на работу или по делам, то можно пожертвовать транспортной доступностью и снять жилье на восток или юго-востоке области.
Также эксперты посоветовали обратить внимание на давние объявления о продаже дачных участков с домами. Возможно, владелец, которому долго не удается продать недвижимость, согласиться сдать ее в аренду на несколько месяцев по привлекательной цене - ведь на дополнительную прибыль он не рассчитывал вообще.