Названы породы кошек-долгожителей

Все мы стараемся обеспечить своим питомцам счастливую и долгую жизнь. Но это зависит не только от ухода за ними, но и от породы.

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Сиамская кошка. Нередко такие кошки доживают при правильном уходе до 20 и более лет. Один из самых старых котов этой породы прожил целых 30 лет. При этом у сиамских кошек есть предрасположенность к болезням печени и сердца.

Британская короткошёрстная. Обычно эти кошки могут прожить 15 17 лет, но некоторые доживают и до 20.

Персидская кошка. Представители этой породы живут до 15 20 лет и дольше.

Русская голубая кошка. Эта кошка отличается хорошим здоровьем без генетической предрасположенности к каким-либо болезням. Обычно продолжительность её жизни составляет 12 18 лет и больше.

Бурманская кошка. Она с лёгкостью сможет дожить до 16 18 лет и даже дольше (при правильном уходе).

Рэгдолл. В среднем продолжительность жизни таких кошек — 15 16 лет. Также у них есть склонность к развитию болезней сердца, мочекаменной болезни.