Агроном Викулов назвал эффективный способ вывести ипомею трехцветную на дачном участке
Специальный гербицид способен проникать в корневую систему и уничтожать растение целиком, однако он не защищает от самосева, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов, комментируя введение уголовной ответственности за выращивание на участке ипомеи трехцветной.
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов предупредил россиян, что на садовых участках теперь нельзя выращивать популярный садовый цветок ипомею трехцветную. Он объясняет, что в семечках этого растения содержатся галлюциногенные, наркотические вещества. Содержание на участке ста или более вьюнов этого цветка грозит лишением свободы до двух лет.
«Ипомея трехцветная – это вьюнок, которому для роста необходима любая опора. Это растение сродни сорняку, который вполне может расти самостоятельно. Особенно актуально это для более южных регионов, где ипомея распространяется самосевом, а иногда даже зимует в грунте», – говорит Викулов.
Внешне цветки ипомеи трехцветной очень похоже на дельфиниумы, однако растут они по-разному, продолжает специалист. Дельфиниум – многолетнее растение с прямостоящими побегами, которые бывают под два метра в высоту. При этом ему не требуется опора, в отличие от однолетней ипомеи, которая зачастую, если и вырастает самостоятельно, то цепляется за выступы стен или забор.
«Есть множество других цветов, более интересных и красивых, как мне кажется, поэтому садоводам заменить ипомеи будет несложно. Те же клематисы разных сортов и видов имеют привлекательную цветовую гамму, да и сами по себе они более обильные. А от ипомеи придется отказаться», – считает Викулов.
Поскольку данное растение может активно распространяться самостоятельно, избавиться от него просто «вырвав с корнем» не получится. Поэтому к устранению ипомеи трехцветной необходимо подходить кардинально. Лучшее средство против этого растения – искореняющий гербицид с действующим веществом глифосат. Им необходимо аккуратно обработать растущие растения, не задевая соседние.
«Особенность этого гербицида в том, что он проникает в корневую систему и уничтожает все растение целиком. Как только растение увянет, можно уже убирать растительные остатки, перекапывать это место и сажать что-то другое, нужное. Единственное, что этот гербицид не защищает от самосева, поэтому, особенно в южных регионах, возможны всходы ипомеи на следующий год, поэтому процедуру нужно будет повторить, но до цветения», – заключил Викулов.
Ранее российское правительство установило сорта мака и конопли, которые можно выращивать на территории страны для использования в медицинских и промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических и психотропных веществ.