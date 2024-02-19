Технолог подсказал, как спасти обувь от солевых разводов

[Очистители] бывают в виде салфеток, пены, спреев. Все в зависимости от того, каким форм-фактором вам удобно пользоваться. <...> Если мы говорим о составе антисолевых средств, то в целом они все состоят из двух, можно сказать, ингредиентов. Это вода и небольшое количество растворителя, который, собственно, эту соль вымывает, — пояснил эксперт.