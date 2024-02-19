Эксперт рассказал, почему при стирке в стиральной машине не исчезают пятна на одежде

Далеко не всегда при автоматической стирке удаётся избавиться от пятен на вещах. Но есть и другие методы, которые помогут решить эту проблему.

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Функция удаления пятен. Режим интенсивной стирки действительно существует, а вот распознавать пятна машина не способна. Поэтому не верьте маркетинговым уловкам.

Разные пятна и способы избавления от них. Существуют как легкорастворимые, так и пигментные загрязнения. Последние можно убрать только при помощи специальных средств или обесцвечивания.

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Температура воды и химия. Если пятно обычное, то температуру воды нужно установить на 20 градусов и выше, если загрязнение биологическое, то понадобится температура воды 30-50 градусов. А вот если пятно пигментное (например, от вишнёвого сока), то есть придётся обрабатывать средством типа Vanish. Температура при этом должна быть больше 50 градусов. Ещё один вариант - использовать для его удаления нашатырный спирт. Но даже в этом случае не факт, что получится избавиться от пятна.

Удалить белковые пятна вы сможете при помощи замачивания в холодной воде. Стиральная машина тоже обладает такой функцией. Но в целом же от стойких пятен машинка всё-таки не избавит.