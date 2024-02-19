Россиян призвали не убирать снег на даче

Не стоит убирать снег с дачного участка зимой и при весенних заморозках. Оставить сугробы в саду россиян призвала преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова, передает Life.ru.

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По словам эксперта, снег — естественный термоизолятор, который предохраняет почву от промерзаний. Если убрать сугробы, корни многолетних растений могут серьезно пострадать. Кроме того, промерзшая почва не подходит для высаживания рассады, так как плохо прогревается и не поддается механической обработке. Это отсрочит начало дачного сезона.

Снег также является естественным источником воды, которая в большом количестве требуется растениям во время роста молодых листьев и новых побегов. При недостаточном снежном покрове растения могут расти медленнее, что плохо скажется на их продуктивности.